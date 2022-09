"Figura straordinaria della nostra era". Il saluto di Berlusconi alla regina Elisabetta

La morte della regina Elisabetta ha segnato la scena politica mondiale. Da tutto il mondo sono arrivate note di cordoglio alla famiglia reale. Anche Silvio Berlusconi ha si è unito ai messaggi dei leader politici che in queste ore hanno speso parole nei confronti della regina: " Con la Regina Elisabetta scompare una figura di riferimento non solo per il Regno Unito ma per il mondo intero ".

Quindi, Silvio Berlusconi ha aggiunto: " Fin da quando, ancora ragazza, rimase con la famiglia reale a Londra, a fianco del suo popolo, sfidando le bombe di Hitler, e si impegnò nello sforzo bellico contro in nazismo, il nome di Elisabetta ha rappresentato un grande simbolo della Democrazia e della libertà ". L'ex premier, ha proseguito dicendo che la regina " ha attraversato con estrema dignità la storia contemporanea, da Winston Churchill a Liz Truss, svolgendo sempre un ruolo attivo e importante pur nel rigoroso rispetto della neutralità politica della Monarchia. Ha rappresentato al meglio le virtù del suo grande Paese ". L'ex premier, ha concluso: " Ricordo con commozione gli incontri con la Regina, come presidente del Consiglio italiano. Sapeva unire una straordinaria autorevolezza e uno stile inimitabile ad un garbo spontaneo, una viva simpatia e un sorprendente senso dell'umorismo ".