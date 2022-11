L'esordio europeo di Meloni: "La posizione dell'Italia è chiara"

Giorgia Meloni ha esordito in Europa nei panni di presidente del Consiglio. Per il premier italiano è stato un pomeriggio ricco di impegni. La giornata è iniziata con un panzo alla residenza dell'ambasciatore presso la Ue con il commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, ed è proseguita con gli incontri con Ursula von der Leyen, iniziato in ritardo rispetto alla tabella di marcia, e con Roberta Metsola, ai quali seguirà il faccia a faccia con Charles Michel. Tanti i temi trattati, buone le prime impressioni filtrate da Bruxelles.

Meloni a Bruxelles

Dopo essere stata accolta da Gentiloni, Meloni, come detto, ha incontrato i massimi responsabili delle istituzioni europee. Al Parlamento europeo il premier italiano ha incontrato Roberta Metsola, presidente dell'Eurocamera, per un colloquio durato circa un'ora. A Palazzo Berlaymont è stata la volta del meeting tra Meloni e Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea. Chiuderà il cerchio, al Palazzo Europa, l'incontro con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

I temi al centro dei colloqui sono stati, in ordine di importanza, le scelte che il governo italiano dovrà compiere a breve, lo spazio per modifiche di alcuni aspetti del piano nazionale per ripresa e resilienza, l'impostazione delle misure per i conti pubblici in relazione a nuovi obiettivi di deficit e debito. E ancora: la riforma del patto di stabilità, la risposta europea al caro energia, la gestione dei flussi migratori, il sostegno all'Ucraina e la strategia del governo per rispettare gli impegni della transizione ecologica.

L'incontro con Metsola e von der Leyen

Per quanto riguarda l'incontro Meloni-Metsola, sappiamo che dopo i primi venti minuti di faccia a faccia tra le due c'è stato un incontro allargato alle rispettive delegazioni che è durato circa quaranta minuti. Scendendo nei dettagli, Metsola ha indicato ai giornalisti di non aver parlato delle relazioni del gruppo dei Conservatori e riformisti e il partito popolare europeo. " È andato bene. Abbiamo parlato molto di Ucraina, di bollette e di energia. Abbiamo parlato del bisogno che l'Italia resti al centro dell'Ue e dell'Europa. Sono molto contenta della nostra discussione ", ha spiegato.