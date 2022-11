Meloni vola a Bruxelles: "La voce dell'Italia in Europa sarà forte"

Giorgia Meloni vola a Bruxelles per incontrare i vertici delle istituzioni europee. Al centro dei colloqui ci saranno i grandi temi su cui i cittadini si aspettano risposte immediate, dal caro bollette all'emergenza energetica. Il presidente del Consiglio ha assicurato che " la voce dell'Italia in Europa sarà forte ", dicendosi pronto ad affrontare le priorità sul tavolo " collaborando per una soluzione tempestiva ed efficace al fine di sostenere famiglie e imprese e mettere un freno alla speculazione ".

Gli incontri a Bruxelles

Il primo appuntamento della giornata a Bruxelles prevede un pranzo verso le ore 14 con Paolo Gentiloni, commissario Ue agli Affari economici. A seguire il presidente Meloni vedrà Roberta Metsola (presidente del Parlamento europeo) alle 16:30, Ursula von der Leyen (presidente della Commissione) alle 17:30 e Charles Michel (presidente del Consiglio Ue) alle ore 19. Al momento non sono previsti incontri con la stampa o dichiarazioni.

Per il primo ministro si tratta della sua prima missione all'estero da responsabile del nuovo governo guidato dal centrodestra. Come riferito dall'Ansa, un alto funzionario dell'Unione europea si è detto " fiducioso " che l'impegno dell'esecutivo avverà " in uno spirito positivo ". E - interpellato anche alla luce della visita di oggi a Bruxelles da parte del presidente Meloni - ha fatto notare che " in generale il messaggio dall'Italia è stato di una chiara volontà di impegnarsi, una chiara volontà di stare alle regole ".

I dossier

Le principali tematiche che verranno discusse riguarderanno non solo la questione energetica e il sostegno all'economia reale, ma anche la collaborazione in ambito Nato e l'immigrazione. L'attuale presidente del Consiglio, ancora prima di ottenere l'incarico ufficiale, ha sempre sostenuto la necessità di arrivare a una soluzione a livello Ue per affrontare quella che viene giudicata la peggiore crisi energetica del Continente degli ultimi decenni.