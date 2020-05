Un altro virus fa il salto di specie: "L'epatite dei topi colpisce l'uomo"

Sembra che un altro virus stia facendo il salto di specie. Si tratta dell'epatite E che solitamente infetta i topi. Come racconta la Cnn, il primo caso, in realtà, risale al 2018, ma ora sembra che altre persone siano state infettate a Hong Kong.

Due anni fa, un uomo di 56 anni era risultato positivo al virus che infetta i ratti, ma non all'epatite "umana". Gli scienziati lo avevano scoperto sottoponendo il paziente a un particolare tipo di test. I ricercatori pensavano si trattasse di un caso isolato ma, dopo il 56enne, altri 10 residenti sono risultati positivi al patogeno dei ratti. Il caso più recente risale a una settimana fa, quando un uomo di 61 anni è risultato affetto dall'epatite E dei topi.

"Improvvisamente, ci siamo trovati di fronte un virus che passa dai topi all'uomo ", ha raccontato alla Cnn uno dei microbiologi che ha fatto la scoperta. " La mia sensazione è che ciò avvenga da molto tempo - ha precisato- 2017, 2018 non è sicuramente la prima volta che questo accade nel mondo ". Non solo. Potrebbero esserci numerosi altri casi passati inosservati.

Il problema è che risalite all'origine del contagio risulta difficile. Secondo l'Oms, l'epatite E si trasmette solitamente attraverso l'acqua contaminata. Ma i ricercatori, a due anni dalla scoperta del primo caso, non hanno ancora identificato la via esatta di trasmissione. Inoltre, non si conoscono molte cose di questo virus: non si sa quanto dura il periodo di incubazione. " Quello che sappiamo - ha detto l'esperto- è che i topi di Hong Kong sono portatori del virus, e abbiamo testato gli umani e trovato il patogeno. Ma non sappiamo come 'salti' esattamente ".

Una soluzione potrebbe essere la derattizzazione della città, ma è un'operazione molto complicata. Per questo, l'esperto consiglia di prendere delle misure preventive, come lavarsi le mani prima di mangiare, conservare gli alimenti in frigorifero e igienizzare gli spazi, eliminando quelli in cui potrbbero insediarsi i topi.