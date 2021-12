Licenzia 900 persone con una videochiamata: ora scatta la vendetta

Senza porsi troppi problemi aveva licenziato in tronco ben 900 dipendenti convocati in videochiamata sulla piattaforma Zoom proprio a tale scopo. Incredibilmente, per l'amministratore delegato di Better.com, società di mutui per la casa passata agli onori della cronaca proprio a causa di tale vicenda, è arrivato il medesimo destino subìto dalle persone alle quali aveva dato il benservito senza il minimo riguardo.

Protagonista di questa storia è Vishal Garg, imprenditore di origine indiana che fino a pochi giorni fa si trovava alla guida di Better.com. Dopo il licenziamento in diretta di ben 900 persone, la società americana ha registrato un serio contraccolpo, vedendo crollare la propria reputazione. Da qui la decisione di licenziare anche l'amministratore delegato, in un chiaro esempio della legge di Causa Effetto.

Cosa è successo

La registrazione della videochiamata, finita su Cnn Business, ha fatto il giro della rete, sollevando non poche polemiche. Lo scorso 7 dicembre Vishal Garg convocò in una riunione circa il 90% del personale della società, così da comunicare la sua decisione di procedere con il licenziamento di massa. " Se siete in questa videochiamata siete nello sfortunato gruppo che stiamo licenziando. Il vostro impiego termina qui con effetto immediato ", aveva dichiarato senza porsi alcuno scrupolo, facendo sprofondare nella disperazione i dipendenti. " Lavorate solo due ore al giorno e siete improduttivi ", era stata la sua secca giustificazione, come riportato da Forbes. E ancora: " Siete dannatamente lenti, un branco di delfini sciocchi. Mi mettete in imbarazzo ".

Una scena a dir poco incredibile, che è naturalmente rimbalzata sui principali social network, scatenando un autentico putiferio. In pochi giorni, la società ha subìto pesanti critiche, perdendo credibilità. E così, anche per l'ad, è arrivata l'ora di liberare la propria scrivania.

La decisione della società

A sostituire Vishal Garg sarà l'attuale direttore finanziario Kevin Ryan, che subito dopo l'episodio del licenziamento aveva preso le distanze dalla decisione dell'ad, commentando: " È qualcosa che ti prende allo stomaco, specie in questo periodo dell’anno ".

Ufficialmente, sarebbe stato Garg a rassegnare le proprie dimissioni. Nato in India e trasferitosi a New York con la famiglia all'età di 7 anni, l'uomo si era da sempre vantato di possedere una sorta di superpotere, ossia la capacità innata di saper cogliere le opportunità, oltre che una spiccata bravura in matematica.