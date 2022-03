L'ipotesi anti-Putin: "Una no-fly zone Nato". Ecco cosa può succedere

Il rischio di un'escalation militare in Ucraina è altissimo. La Nato, infatti, starebbe valutando di dare vita a una no-fly zone sui cieli dell’Ucraina accogliendo una precisa richiesta di Kiev. Al momento non vi sono certezze, sono solo voci fatte trapelare dal ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, come riferito da Sky News Uk. Potrebbe anche essere una mossa per mettere pressione all'alleanza atlantica, spingendola a farsi avanti in modo più forte.

Che conseguenze avrebbe l'applicazione di una "no-fly zone"? Sicuramente sarebbe l'ingresso di un nuovo attore sul campo militare. Inizialmente solo a scopo difensivo, come deterrente. Ma la reazione dei russi potrebbe essere rabbiosa, considerandolo un vero e proprio atto di guerra.

C'è da dire che sino ad ora i leader occidentali, Biden e Johnson in primis, hanno sempre escluso l'ipotesi di entrare in guerra. E di fatto imporre un divieto di sorvolo vorrebbe dire sfidare la Russia. Perché, va da sé, al mancato rispetto del divieto ci sarebbe una sola opzione: l'attacco. Spafrare contro gli aerei russi e, quindi, l'inizio della terza guerra mondiale.