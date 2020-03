L'Italia chiede più respiratori: ma i Paesi Ue voltano le spalle

È successo ancora. L'Europa, nel momento del bisogno, volta le spalle a chi le chiede aiuto. E ancora una volta è l'Italia a pagare il conto più salato durante l'emergenza coronavirus.

Secondo un documento ottenuto da Agi - e che sintetizza la teleconferenza di quest'oggi tra i ministri della Sanità dei 27 Stati membri dell'Unione europea - l'Italia ha chiesto ai suoi "alleati" europei di aiutarla fornendole ventilatori polmonari. Il commissario al Mercato interno, Thierry Breton, ha chiesto al governo italiano di esprimere "una richieste urgente" agli altri esecutivi Ue. E la risposta italiana è stata drastica: " Abbiamo necessità di ventilatori polmonari ". Una risposta chiara, senza possibilità di interpretazione, perfettamente coerente con le immagini dei nostri ospedali in affanno, con i nostri dottori costretti a turni massacranti e con il sistema sanitario delle regioni del Nord a rischio collasso. Il numero di contagi aumenta: e con esso, purtroppo, il numero dei ricoverati in terapia intensiva e sub-intensiva.

Il grido d'aiuto dell'Italia sembra però aver trovato nel resto d'Europa degli interlocutori sordi. Il documento riservato, infatti, parla espressamente del fatto che " nessuna delle delegazioni ha risposto alla richiesta dell'Italia, cosa che ha spinto il commissario Breton a ritornare sulla questione chiedendo di rispondere entro domani ". Un silenzio assordante.