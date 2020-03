Mattarella all'Europa: "L'Italia attende solidarietà, non ostacoli"

Dopo una giornata in cui l'Italia ha registrato il tonfo di Piazza Affari e un nuovo significativo aumento di persone affette da coronavirus, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha richiamato l'Ue alle sue responsabilità.

Mattarella risponde a Christine Lagarde

"L'Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell'Unione europea" , ha premesso il Capo dello Stato. Mattarella ha posto l'accento sul fatto che il nostro Paese " si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l'azione" . Parole che suonano come un chiaro ma indiretto riferimento alle dichiarazioni quanto mai inopportune di Christine Lagarde. Il presidente della Bce, nel corso di una conferenza stampa, ha detto di non voler "passare alla storia per un 'whatever it takes' numero due", espressione usata dal suo predecessore Mario Draghi prima di intraprendere delle misure eccezionali per superare la crisi finanziaria del 2011.

Le rassicurazione di Ursula Von der Leyen