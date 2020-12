Perché l'Italia è stato il primo Paese a inviare una delegazione a Baku

Continuano le visite delle delegazioni italiane in Azerbaijan. Dopo quella dei parlamentari compiuta tra il Nagorno e la capitale Baku, nelle scorse ore è stata la volta del sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. In questo modo, l'Italia ha rappresentato il primo Paese occidentale a visitare, prima con una delegazione parlamentare, e subito dopo con una rappresentanza del Governo, Baku e i territori riconquistati dall'Azerbaijan in Nagorno Karabakh.

La tensione nella regione è sempre stata molto alta proprio per le dispute tra armeni e azerbaigiani. Appartenente, tramite un oblast autonomo, all'Azerbaigian durante l'era sovietica e abitato in maggioranza da armeni, il Nagorno Karabakh è stato rivendicato da Yerevan subito dopo la caduta dell'Urss. Da qui un conflitto iniziato nel 1992 e parzialmente interrotto due anni più tardi, con la creazione per l'appunto di una repubblica filo armena estesa anche nei distretti circostanti l'ex oblast. Il conflitto in questione è riemerso nello scorso mese di settembre, mediante un essate il fuoco mediato dalla Russia che ha riconsegnato a Baku buona parte della regione e i distretti circostanti.

Sia i parlamentari, giunti in Azerbaigian il 5 dicembre, sia il sottosegretario Di Stefano, hanno visitato la capitale Baku e la città di Aghdam, tra quelle riconsegnate dagli armeni.

Sul tavolo degli incontri tenuti tra le delegazioni, i temi riguardanti il mantenimento della pace, così come quelli inerenti le future collaborazioni economiche in ambito energetico e nello sforzo di ricostruzione delle regioni colpite dal conflitto.

La visita è stata l'occasione anche per la firma sul “Programma esecutivo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana e l'Accademia Nazionale delle Scienze dell'Azerbaigian per il periodo 2021-2023”.

Nella capitale azerbaigiana il presidente Ilham Aliyev ha incontrato sia la delegazione parlamentare sia il sottosegretario Di Stefano: “Sono sinceramente provato dalla visita di Aghdam, un tempo tra le città più importanti dell’Azerbaijan ed oggi la più grande città fantasma al mondo – ha scritto sui social Di Stefano dopo il tour nel Caucaso – La desolazione e lo sconforto si respirano ovunque, là dove abitavano 50.000 persone oggi persino le tombe sono stalle da bestiame”.

“Dopo la Dichiarazione Trilaterale e la recente restituzione di queste terre all’Azerbaijan l’umanità deve riappropriarsi di questi luoghi – ha proseguito Di Stefano – Come governo italiano abbiamo offerto a Baku collaborazione innanzitutto per lo sminamento della regione e, subito dopo, per la protezione e il restauro del patrimonio culturale e per la ricostruzione del territorio con opere infrastrutturali, interventi urbanistici e reti energetiche. Che dalla polvere rinasca la vita.”