Londra, poliziotti aggrediti: ora esplode la tensione

La tensione sociale e non taglia l'aria nell'Europa delle proteste sollevate dopo il caso di George Floyd: a Londra però sono stati due poliziotti a dover subire delle violenze.

L'episodio ancora non è del tutto chiaro: non è noto se le persone che hanno aggredito i due membri delle forze dell'ordine facessero o no parte di una manifestazione organizzata, di un movimento più complesso, o se abbiano agito in solitaria, e dunque prescindendo dalle rimostranze - non sempre pacifiche - di quese settimane. Sappiamo però che le immagini dell'accaduto che ha interessato i due poliziotti sono divenute pubbliche anche grazie al profilo Twitter del reparto di polizia che è incaricato ad Hackney, un quartiere londinese.

Quanto mostrato dal video non necessita di essere commentato troppo. Compare persino un uomo dotato di una mazza da baseball. E alla fine del filmato, quasi ad immortalare il momento, una delle persone facenti parte del gruppo scatta quello che ha tutta l'aria di essere un selfie commemorativo. Una violenza in piena regola, condita da una serie di colpi, che però è stata registrata da una videocamera. E ora le forze deputate a farlo potranno prendere provvedimenti nei confronti degli aggressori in caso si riuscisse a riconoscerli.

Una donna poliziotto è anche intervenuta nel bel mezzo dell'episodio, cercando di ripristinare la calma o comunque frapponendosi tra il corpo del poliziotto a terra e gli aggressori. Ma l'intervento non è stato risolutivo. I giovani hanno scalciato più volte in direzione dell'agente. Londra è tra le città più interessate dalle proteste di chi sostiene che sia arrivato il momento della "giustizia razziale", così come l'ha chiamata il candidato Joe Biden nel corso del funerale per l'uomo che è presumibilmente morto asfissiato a causa della compressione esercitata da un poliziotto di Minneapolis. Poliziotto che è stato licenziato e che ora è accusato d'omicidio. Ma il movimento si è allargato. E ora gli Stati Uniti rappresentano solo il principale teatro di un moto che Barack Obama stesso ha definito diverso rispetto alla ciclicità del passato. Co

Dall'abbattimento delle statue ai saccheggi dei negozi, passando anche per le violenze, compresa quest'ultima ai danni dei due poliziotti britannici: in questo fenomeno c'è del pacifismo, ma anche dell'altro. La polizia di Hackney ha voluto commentare così l'accaduto: "Questo è veramente spregevole e la società non dovrebbe mai accettare un simile comportamento: siamo qui per proteggerti! Gli ufficiali sono al sicuro, ma chiaramente scossi e anche incredibilmente coraggiosi. Verranno effettuati arresti ... questo deve finire".