Look casual e grande zaino sulle spalle: Angelina Jolie in visita a Leopoli

Leopoli è una delle città ucraine meno colpite dai bombardamenti russi dall'inizio di questa guerra. La città dell'ovest dell'Ucraina, vicinissima al confine polacco, è il crocevia per i profughi che vogliono scappare verso l'Europa per non restare sotto i missili di Putin, ma questo non le ha impedito di essere comunque presa di mira da attacchi missilistici nel corso dei due mesi di guerra. Rispetto ad altre città ucraine, Leopoli ha conservato una parvenza di normalità nonostante l'eccezionalità della situazione. Tuttavia, nessuno si sarebbe potuto immaginare di incrociare Angelina Jolie di un bar della città.

L'attrice è stata avvistata in un locale di Leopoli tra lo stupore dei presenti. Angelina Jolie non ha fatto nulla per rendersi riconoscibile, anzi, indossava un abbigliamento molto dimesso e grandi occhiali da sole ma il suo volto è difficile da dimenticare e da non riconoscere. A conferma dell'avvistamento, sui social è iniziato a circolare anche un video che la mostra mentre fa il suo ingresso all'interno del bar con i capelli raccolti, un paio di pantaloni larghi e un grande zaino sulle spalle. È molto probabile che Angelina Jolie si trovi a Leopoli in veste di inviato speciale dell'Unhcr, l'alto commissario delle Nazioni unite per i rifugiati.

Анжеліну Джолі помітили в "Львівських круасанах" на Сихові у Львові.

Голівудська акторка завітала до Львова, щоб допомоги Україні.



Quando si è accorta che qualcuno all'interno del bar era riuscita a riconoscerla nonostante l'abbigliamento estremamente casual, l'attrice si è prestata di buon grado alla firma degli autografi e ad alcune fotoricordo con i presenti, sorridendo e salutando chi le si voleva avvicinare per uno scambio di battute. " Niente di speciale. Solo Leopoli. Sono andata solo a prendere un caffè. Solo Angelina Jolie ", ha scritto in ucraino su Facebook Maya Pidhorodetska, una ragazza che si trovava in quel bar nel momento in cui ha fatto il suo ingresso l'attrice.

Si tratta del primo personaggio internazionale "in missione" in Ucraina dallo scoppio della guerra. È probabile che, visto il suo ruolo nell'Unhcr, l'attrice si sia recata a Leopoli per guardare da vicino la situazione dei profughi e dei rifugiati in fuga dalla guerra anche se ora, a due mesi dallo scoppio delle ostilità, i flussi migratori verso l'Europa si sono ridotti e stabilizzati.