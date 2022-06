"L'Ucraina con i confini di prima non c'è più" | La diretta della guerra

Una stanza asettica, con uno sfondo bianco, e lui, il combattente Usa catturato sul fronte di Kharkiv nei giorni scorsi, che parla davanti la telecamera. Il soldato in questione è Andy Tai Huynh, 27 anni originario dell'Alabama. Fa parte della legione straniera che raccoglie i volontari stranieri giunti in Ucraina per dare manforte a Kiev. L'intervista è stata pubblicata su Russia Today nella giornata di ieri, ma tiene particolarmente banco nelle ultime ore.

Andy Tai Huyhn non è l'unico statunitense in mano russa, né tanto meno l'unico a essere stato intervistato. Anche un altro che era con lui, il trentanovenne Alexander Drueke, anch'egli originario dell'Alabama, è apparso in video ma sul sito del quotidiano Izvestia. La famiglia lo ha riconosciuto. La zia, in particolare, dagli Stati Uniti nella notte ha fatto sapere di aver visto un gesto già utilizzato da Drueke quando era in Iraq per tranquillizzare circa le sue condizioni di salute. Drueke infatti è un veterano della guerra combattuta dagli Usa a partire dal 2003. "Mamma, voglio solo farti sapere che sono vivo e che spero di tornare a casa al più presto", ha detto rivolto verso la telecamera.

Da Mosca intanto sono rimbalzate le parole pronunciate da Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, in un'intervista su Sky News Arabia. "L'Ucraina che conoscevamo, all'interno di quei confini, non c'è più - ha dichiarato senza mezzi termini - E non lo sarà più. Questo è ovvio. Quei confini non ci sono più". Sul fronte bellico, nelle prime ore del mattino è arrivata la notizia di un bombardamento nella regione di Kiev. A Kremenchuk, in particolare, sarebbe stata colpita una raffineria di petrolio.

"Kremenchuk è di nuovo sotto attacco. Da 6 a 8 missili russi hanno colpito la raffineria e altre infrastrutture". Lo ha dichiarato sul proprio canale Telegram Dmytro Lunin, capo dell'amministrazione regionale di Poltava. Kremenchuk è una località non distante da Kiev, situata a sud est dalla capitale.

Ore 5:00 | Usa, parla la famiglia di Alexander Drueke: "É vivo, lo abbiamo riconosciuto"

