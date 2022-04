La Ue teme il peggio: un piano per rischi chimici, biologici e nucleari

La Commissione Europea sta creando alcune riserve strategiche con equipaggiamenti, farmaci, vaccini e altre terapie per prepararsi a eventuali rischi per la salute pubblica qualora dovesse diventare concreta la minaccia di una guerra nucleare o con armi biologiche e radiologiche. Come si apprende, è già inclusa una riserva strategica da 540,5 milioni di euro in collaborazione con l'agenzia Hera, l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie per attrezzature, farmaci e il trattamento dei pazienti esposti a radiazioni con riserve utili alla decontaminazione.

"Ci prepariamo a potenziali minacce"

Il Commissario per la gestione della crisi, il diplomatico sloveno Janez Lenarcic che dal 2019 presta servizio per l'Ue, ha dichiarato che si stanno adottando " misure concrete per aumentare la preparazione dell'Europa di fronte a potenziali minacce". Come anticipato sopra si stanno creando " sia una riserva di decontaminazione che una nuova riserva di attrezzature su misura per le emergenze chimiche, biologiche o nucleari" . Il ringraziamento di Lenarcic va agli Stati membri per "questo sforzo". L'obiettivo è cercare di mettere in sicurezza tutti gli europei in caso di emergenza con una risposta che sia rapida. " La sicurezza sanitaria ha bisogno di preparazione", spiega all'Ansa la commissaria per la salute e la sicurezza alimentare, Stella Kyriakides.

La funzione di Hera

La preparazione alle minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, continua la commissaria, " è un elemento essenziale per la sicurezza dei nostri cittadini e un elemento chiave di una forte Unione europea della sanità" . Hera è considerata una "torre di guardia" che lavora h24 per sostenere le azioni dell'Ue attraverso il meccanismo di protezione civile " per fornire supporto di preparazione all'Ucraina e ai nostri Stati membri ". Fino a questo momento, è stata mobilitata la riserva medica dell'Ue per procurarsi le compresse di iodio: quasi tre milioni sono già state consegnate in Ucraina con il meccanismo di protezione civile dell'Ue e l'aiuto di Francia e Spagna.

