"L'Ue si schieri contro il fondamentalismo". La protesta per le iraniane a Strasburgo

"Donna, vita, libertà". Lo slogan della rivolta delle donne iraniane, scoppiata dopo la morte della 22enne curda Masha Amini, arrestata per "mal velo" e deceduta in commissariato dopo il pestaggio da parte della polizia morale di Teheran, arriva al Parlamento europeo. Durante la plenaria a Strasburgo la delegazione leghista ha protestato esponendo cartelli con il motto delle manifestazioni che vanno avanti in moltissime città iraniane.

Ad organizzare il sit-in per sostenere le donne e tutti coloro che stanno manifestando per la libertà e i diritti in Iran è stata l’europarlamentare del partito di Matteo Salvini, Isabella Tovaglieri, che fa parte della commissione Pari Opportunità dell’Eurocamera. Ieri la stessa europarlamentare era intervenuta davanti ai colleghi per chiedere a Bruxelles di "uscire dall’ambiguità".

"Quante donne ancora devono morire in Iran perché le istituzioni europee prendano posizione contro il regime fondamentalista di Teheran e contro il processo di islamizzazione dell’Europa? Se vuole essere davvero solidale con chi manifesta e muore boicottando l’hijab, Bruxelles non può spendere milioni di euro dei cittadini in campagne pro-velo e modelli sociali contro i quali le iraniane si stanno ribellando con coraggio, a rischio della vita" , ha attaccato la leghista con riferimento alle ripetute polemiche sulle ragazze velate che in più di un’occasione sono apparse nella comunicazione istituzionale della Commissione Ue.

"Bruxelles – ha aggiunto - non può tradire le donne che fuggono in Occidente e che sognano di vivere libere da ogni sottomissione, come Saman Abbas. Di fronte a un fenomeno migratorio sempre più massiccio e incontrollato abbiamo il dovere di difendere con forza i nostri valori europei perché quanto accade oggi in un Paese apparentemente lontano, non sia la drammatica anticipazione del nostro futuro" .

La presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, lunedì ha aperto la settimana della plenaria con un messaggio di supporto alle donne iraniane. "Questo Parlamento è orgogliosamente al fianco di chiunque chieda il cambiamento. Siamo con voi" , ha detto rivolgendosi alla professoressa Azadeh Kian, presente in aula a Strasburgo.

E ieri l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha evocato l’introduzione di sanzioni nei confronti del governo iraniano per "affrontare l’uccisione di Masha Amini e il modo in cui le forze di sicurezza iraniane hanno risposto alle manifestazioni". "Le persone in Iran, come ovunque, hanno il diritto di manifestare pacificamente. Ed è chiaro che questo diritto non è stato assicurato" , ha commentato Borrell, che ha promesso di sollevare il tema al prossimo Consiglio Affari esteri.

Borrell, assieme al presidente del Consiglio europeo Charles Michel, ha incontrato il presidente iraniano Ebrahim Raisi a New York, chiedendo conto della morte di Mahsa e insistendo sulla "moderazione" da tenere nei confronti di chi manifesta. "Purtroppo le cose sono andate diversamente" , ha detto ieri Borrell, sottolineando come "molti report mostrano chiaramente che la risposta delle forze dell'ordine iraniane è stata sproporzionata ed ha avuto il risultato di decine o dozzine vittime" .

Intanto, a protestare a Strasburgo è anche l'eurodeputata svedese Abir Al-Sahlani, di Renew Europe, che, come migliaia di donne stanno facendo in queste settimane, si è tagliata i capelli in segno di solidarietà con le manifestanti iraniane che rivendicano il proprio diritto di non indossare il velo.