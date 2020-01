L'ultimo delirio delle femministe: "Basta parlare di sport al lavoro"

Siete maschi e parlate di sport sul luogo di lavoro? L'arbitraggio della partita di calcio della domenica ha, secondo voi, penalizzato la vostra squadra del cuore? Non vi piace come l'allenatore ha messo la squadra in campo? State escludendo le donne dalla conversazione, e questa è una forma di discriminazione e di molesta. In poche parole, siete sessiti. A sostenere questa bizzarra teoria, per usare un eufemismo, non è una persona qualunque ma Ann Francke, presidente del Chartered Management Institute, istituto professionale per la gestione d' impresa, e nota femminista.

Francke ha esposto la sua controversa teoria sulla Bbc inglese, durante il programma Today. " Molte donne si sentono escluse " ha sottolineato. " Non seguono quegli sport - calcio e cricket, ndr - e non amano essere costrette per forza di cosa a parlarne o essere incluse nella discussione. Non ho nulla contro gli appassionati di sporto i fan del cricket, è fantastico, ma il problema è che molte persone non sono fan di questi sport" ha rimarcato, sottolineando che i capi, al lavoro, dovrebbero "ridurre" e contenere le discussioni sportive. Perché? Semplice. Per Ann Francke - e come lei, altre estremiste del femminismo politically correct - parlare di sport è un comportamento machista, che fa parte di una "cultura patriarcale". Insomma, il solito refrain: " È il segnale di una cultura machista " ha aggiunto.