Luttwak non usa giri di parole: "Vi dico perché l'invasione è già fallita. E Putin..."

Edward Luttwak, personalmente convinto che l'intervento militare di Putin sia destinato a fallire, consiglia ai cittadini di tutta Europa di non drammatizzare in modo eccessivo per i tagli del gas proveniente dalla Russia. Dopotutto, spiega l'economista, certo delle proprie affermazioni, per contrastare gli ultimi freddi della primavera è sufficiente indossare qualche maglione in più e tenere spento il riscaldamento di casa.

Durante l'intervista concessa a "Il Giorno", il politologo e saggista romeno naturalizzato statunitense ha voluto tracciare la via da seguire ai capi di Stato impegnati in un confronto a Bruxelles. "Meglio che Joe Biden e gli altri 29 capi di Stato e di governo stiano zitti" , suggerisce Luttwak, "che non facciano retorica e si concentrino sulla sola strategia che può mettere il dittatore russo definitivamente in ginocchio" . Una situazione, quella del conflitto in Ucraina, che, almeno secondo l'ottimistica previsione del politologo, sarebbe oramai pronta a concludersi con la sconfitta del presidente della Russia. "L’invasione è fallita. Putin dovrà prenderne atto e ritirarsi" , sentenzia infatti il saggista, "non ha forze sufficienti per una guerra di posizione, una guerra inevitabilmente di logoramento" .

Ma quale sarebbe la strategia migliore da seguire? Secondo l'ex consulente del Pentagono bisognerebbe innanzi tutto mandare in ogni modo armi e rinforzi in Ucraina. È fondamentale continuare a inviare "armi e aiuti di ogni tipo a Zelensky, che è il grande protagonista di questo conflitto" . L'ex comico, secondo il celebre politologo, starebbe quindi per sconfiggere Putin, ma pur con la prossima fine del conflitto è bene non abbassare la guardia. Ciò nonostante, Luttwak non ritiene che il presidente della Russia possa decidere di utilizzare armi chimiche o nucleari: "Non vedo questo pericolo. Coinvolgerebbero anche la sicurezza della popolazione russa e bielorussa" .