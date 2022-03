dal 29 aprile al 4 maggio 2022

DI STEFANO PASSAQUINDICI

L'Arcipelago di Malta situato nel cuore del Mediterraneo, è costituito da due isole, Malta e Gozo e tre isole minori: Comino, Cominetto e Filala. Data la sua posizione strategica al centro del Mediterraneo, Malta è sempre stata oggetto di conquista sin dall'antichità: Fenici, Cartaginesi, Romani, Arabi e poi Normanni, Cavalieri di San Giovanni, Francesi e Inglesi. Tutte queste civiltà hanno lasciato tracce più o meno profonde

nel passato culturale dell'isola.

Si tratta di un arcipelago fantastico, dove innamorarsi della ricchezza di fauna e flora, la purezza del mare, la struttura morfologica unica dei fondali dove regna un'atmosfera allegra e piacevole per tutto l'anno grazie alla dolcezza del suo clima e alla giovialità dei Maltesi, che hanno ereditato l’ospitalità dei Cavalieri facendone un'arte di vita.

E proprio qui, abbiamo organizzato di trascorrere insieme una settimana (6 giorni/5 notti) alla scoperta degli splendori di questo piccolo arcipelago, un’immersione nella storia e cultura nel cuore del Mediterraneo. Due isole incantate, crocevia di popoli e culture. Malta, accogliente, suggestiva e bellissima… la pura essenza del Mediterraneo.

Su questa terra di profumi, colori, sapori, enogastronomia e monumenti visiteremo tutti insieme palazzi, templi, architettura, monumenti, chiese, piazze, musei, castelli, natura. Una intera giornata sarà poi dedicata per la visita dell’isola di Gozo. Scopriremo anche Mdina (l’antica capitale), le «Tre Città» e il sud dell’isola con i suoi templi. Sono previsti anche momenti liberi per giri individuali e non mancherà il tempo

per shopping e visite di approfondimento.

Il primo giorno sarà dedicato a Valletta, la capitale di Malta, nonché il centro economico e amministrativo del paese. Si tratta di un importante centro culturale e turistico ricco di storia, che riunisce più di 300 monumenti distribuiti su 55 ettari di estensione.

L'architettura della città è essenzialmente barocca e uno dei segni di identità di Valletta sono i suoi curiosi balconi colorati, che spiccano sulle facciate degli edifici.

La storia di Valletta risale alla metà del XVI secolo, quando il gran maestro dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, Jean Parisot de Valette, immaginò una grande città fortificata per difendere l'isola dagli attacchi esterni.

Quando Carlo V cedette Malta ai Cavalieri dell'Ordine, questi ultimi si stabilirono in una delle Tre Città, Vittoriosa, da cui pianificarono la costruzione della grande città. Successivamente al Grande Assedio di Malta, Valletta cominciò a essere costruita accanto al porto Grand Harbour, nel 1556. Solo 15 anni dopo, vennero terminati i suoi bastioni, il Forte di Sant'Elmo e la Concattedrale di San Giovanni. La nuova località

crebbe di importanza rapidamente, e persone da ogni parte dell'isola si trasferirono qui in cerca di protezione. Così, Valletta divenne la capitale di Malta nel 1570.

E da vedere c’è ancora moltissimo, impossibile descrivere tutto: dall’isola di Gozo a Mdina (l’antica capitale), le «Tre Città» e il sud dell’isola con i suoi templi.

Storia, natura, architettura, enogastronomia. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Accompagnati nel viaggio dal giornalista Caporedattore del Giornale Angelo Allegri.

Alloggeremo in hotel 4 stelle superiore in mezza pensione al prezzo speciale riservato di 1.490 euro a persona; voli diretti di linea da Milano, Roma, Bologna e Treviso, escursioni, ingressi, traghetti e tasse incluse.

Per informazioni e prenotazioni: Passatempo, tel. 035.403530; info@passatempo.it.