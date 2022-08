Raccoglie le vongole in spiaggia e le mangia: paralizzata

Una donna neozelandese ha raccontato di essere rimasta completamente paralizzata poche ore dopo aver mangiato delle vongole raccolte in spiaggia. Kim Taia, questo il nome della poveretta, è stata salvata dai medici della struttura ospedaliera in cui si era recata, dopo 12 ore di paralisi.

Cosa è successo

Secondo quanto emerso, la donna aveva ingerito, senza esserne a conoscenza, il veleno paralizzante dei bivalvi, ovvero una potente tossina marina idrosolubile che è presente in natura e sintetizzata da alghe microscopiche. Conosciuta meglio come saxitossina, può contaminare sia le vongole che le cozze, le ostriche, i molluschi. La saxitossina è tra i responsabili della sindrome da molluschi bivalvi, o PSP, acronimo di Paralityc Shellfish Poisoning, che causa sintomi che possono variare da lievi formicolii ed intorpidimento delle labbra fino a una paralisi respiratoria a tutti gli effetti, con esito anche letale e la morte sopraggiunge dopo 3-12 ore per paralisi respiratoria. In generale, quando il paziente intossicato supera le 12 ore dall'assunzione della sostanza, la prognosi solitamente è buona.

Il veleno paralizzante dei bivalvi agisce andando a inibire la trasmissione nervosa: la tossina blocca i canali del sodio, senza intaccare però la permeabilità al potassio. Non esiste un antiveleno contro l'intossicazione da saxitossina: la terapia è sintomatica e prevede una lavanda gastrica da eseguirsi entro il minor intervallo di tempo possibile dall'assunzione della sostanza tossica; viene anche consigliata la somministrazione di sostanze alcaline per inattivare la saxitossina. Nel caso in cui ci siano dei deficit respiratori, è consigliata una respirazione artificiale.

"Pensavo che sarei morta"