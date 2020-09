La moglie rientra in casa e scopre l'incesto tra marito e suocera

Negli Usa sta tenendo banco la storia del rapporto sessuale incestuoso consumatosi in Massachussets, in cui risulterebbero coinvolti una madre e il proprio figlio. Le relazione intima tra i due, Tony L Lavoie e la sessantaquattrenne Cheryl Lavoie, avrebbe avuto luogo a maggio e da lì sarebbe partito un procedimento penale ai danni dei due amanti. Una prima udienza del processo a carico della mamma e del ragazzo si è tenuta il 20 agosto. I due, se condannati per incesto, rischiano pene pesanti.

A fare emergere la vicenda è stato un agente della polizia locale, che ha scoperto il rapporto incestuoso intrattenuto dai due soggetti incriminati dopo essersi recato presso l'abitazione dove il giovane risiedeva con la moglie. Nel dettaglio, sarebbe stata proprio quest'ultima a scoprire il marito a letto con la madre di lui, allertando subito il resto della famiglia riguardo all'accaduto.

Il poliziotto citato ha infatti trovato nell'abitazione in questione un cugino della moglie di Tony, che avrebbe immediatamente informato l'agente intervenuto sul posto riguardo all'incesto perpetrato da Cheryl con il ragazzo.

Dopo essere stato messo al corrente della vicenda, l'uomo in divisa ha interrogato direttamente i due amanti colti sul fatto, che avrebbero a quel punto confessato le loro colpe.

In particolare, i soggetti indiziati avrebbero ammesso di avere avuto un rapporto consensuale, e che quella era per loro la "prima volta" a letto insieme.

Cheryl e Tony sono stati però rinviati a giudizio per il loro rapporto sessuale illegale e, dopo essere comparsi in giudizio il 20 agosto, dovranno ripresentarsi in tribunale il 27 ottobre. Finora, gli imputati si sono dichiarati non colpevoli davanti alla Corte del Massachussets.

In base alla legge di quello Stato, una persona condannata per incesto rischia fino a 20 anni di reclusione.