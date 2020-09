Mentre Johnson accusa l'Italia, la sua fidanzata si gode il lago di Como

Nonostante le recenti accuse di Boris Johnson all’Italia, bollata dal premier britannico come un Paese che sta riuscendo a contenere la seconda ondata di Covid a causa del non troppo elevato amore per la libertà dei cittadini del Belpaese, Carrie Symonds, la fidanzata del primo ministro, sembra invece apprezzare molto la nazione contro cui ha tuonato il leader tory. Mentre infatti Johnson rivolgeva all’Italia le accuse incriminate, la 32enne Carrie trascorreva, insieme a tre amiche e al figlioletto di quattro mesi Wilfred, vacanze extralusso proprio nel Paese contro cui Boris puntava il dito, ossia sul lago di Como. A realizzare tale scoop è stato il Daily Mail.

La testata britannica ha infatti pubblicato ieri delle foto che immortalano la Symonds mentre si gode, tra passeggiate sul lungolago e cene prelibate al ristorante, un soggiorno estremamente confortevole nella rinomata località turistica lombarda, pernottando presso il lussuoso Grand Hotel Tremezzo, frequentato da molti facoltosi turisti internazionali.

In the week Boris told battered Britain it was in for another six months of Covid winter misery, Carrie Symonds enjoys five-star Italian holiday https://t.co/wZg9eQWPPB pic.twitter.com/9Xjvnhh5mw — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 24, 2020

In particolare, il quotidiano londinese evidenzia il fatto che, proprio mentre Johnson annunciava martedì alla nazione mesi difficili fatti di restrizioni ai danni di alcune attività commerciali in nome del contenimento del virus e mentre il suo governo procedeva a erogare sussidi a cinque milioni di disoccupati britannici, la sua fidanzata spendeva più di 600 euro a notte per soggiornare in quell’elegante albergo, costruito nel 1910.

Altre foto diffuse dal giornale mostrano la fidanzata del premier, insieme alle amiche e al figlioletto avuto da Boris, pranzare al ristorante dell’hotel, assaporando una portata dal gusto mediterraneo e dal costo di quasi 30 euro: spigola con pomodori, capperi e olive.

Ulteriori immagini della lussuosa vacanza di Carrie mostrano quest’ultima prendere parte, a bordo di un battello di legno levigato, a una visita guidata nei luoghi più suggestivi di quello spicchio di terra lombarda, organizzata dallo stesso albergo e dal costo di oltre 300 euro all’ora.

Oltre alle foto, il Daily Mail fornisce, come prova della confortevole capatina in Italia della fidanzata del premier che ha recentemente tuonato contro il Belpaese, alcune testimonianze di turisti britannici che hanno incontrato proprio la Symonds sul lungolago.