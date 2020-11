"L'omaggio ai caduti? Una messa in scena". Quel sospetto su Harry e Meghan

Mentre a Londra la regina Elisabetta II rendeva omaggio al Milite Ignoto, durante una cerimonia privata all'abbazia di Westminster, dall'altra parte dell'oceano il principe Harry e Meghan facevano altrettanto in un cimitero di Los Angeles. Un parallelismo che mostra, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la reale scissione tra i duchi di Sussex e la famiglia reale. Il gesto di Harry e Meghan, però, non ha raccolto il favore della gente e sui social la coppia reale è finita letteralmente alla gogna.

Con l'addio al Regno Unito e la rinuncia ai doveri reali Harry e Meghan hanno fatto un passo indietro rispetto agli obblighi che la famiglia deve mantenere. Ma mentre l'ultima uscita celebrativa della regina, del principe William e di sua moglie Kate rientrava negli impegni istituzionali, quella del principe Harry e Meghan Markle è apparsa, agli occhi di molti, una mera trovata pubblicitaria.

Nella giornata dell'8 novembre, in occasione del centenario del Remembrance Sunday, il principe Harry e sua moglie Meghan Markle sono stati fotografati mentre visitavano il cimitero nazionale di Los Angeles. Una visita definita "privata" nella quale hanno deposto una ghirlanda e reso omaggio ai caduti. La, però, è stata immortalata dagli scatti di un fotografo professionista, chiamato dai duchi, e per molti il senso di "privato" e "personale" dell'omaggio è scivolato via in un batter d'occhio. Per gli internauti i Sussex hanno trovato solo l'occasione per tornare in pubblico e far nuovamente parlare di sé.