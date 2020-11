La "prima volta" della Regina Elisabetta: non si era mai mostrata così

Gli occhi che si intravedono appena, il cappello e l'abito neri come l'occasione richiede. La regina Elisabetta II si è mostrata per la prima volta dallo scoppio della pandemia da coronavirus con indosso la mascherina. Un evento raro al quale fino a oggi i sudditi britannici non avevano ancora assistito ma che era inevitabile.

Dopo mesi di distanziamento sociale e isolamento la regina Elisabetta II è tornata a mostrarsi in pubblico già da alcune settimane. Ma mai si era fatta vedere, fino a oggi, in un evento ufficiale con la mascherina sul volto. Sua Maestà ha presenziato solo a poche occasioni istituzionali negli ultimi tempi ma l'ultima, il centenario della sepoltura del Milite Ignoto, ha richiesto la sua presenza fisica e questa volta la mascherina era ben visibile sul suo viso.

La sovrana, 94 anni compiuti lo scorso aprile, ha ricordato insieme ad altri esponenti della famiglia reale i britannici che hanno perso la vita nel corso di tutte le guerre con unasvoltasi nell'Abbazia di Westminster a Londra. All'interno della maestosa Abbazia la regina è entrata da sola per commemorare i caduti, offrendo un tributo personale prima della Remembrance Sunday. Per la prima volta in assoluto la mascherina nera, bordata di pizzo bianco, l'ha accompagnata lungo la navata e nei momenti di celebrazione, soprattutto quando la sovrana ha deposto un mazzo di fiori sulla tomba del Milite Ignoto.

Un evento eccezionale quello di una regina con il volto semicoperto da una mascherina, che sarà ricordato nei libri di storia inglesi per la sua eccezionalità. Come del resto lo sarà la pandemia da Covid-19 che ha travolto il mondo interno in questo 2020. I tabloid inglesi si sono però soffermati sulla mascherina indossata dalla regina, che sarebbe stata realizzata da Angela Kelly, la consigliera personale e curatrice della Regina, che disegna molti dei suoi abiti.

L’ultima volta che la regina Elisabetta II era stata vista in pubblico a un evento ufficiale era lo scorso ottobre durante la visita a Porton Down, vicino a Salisbury, insieme al principe William. Un ritorno sulla scena pubblica dopo sette mesi di quarantena preventiva. In quell'occasione, però, nessuno dei due indossava la mascherina e non mancarono le polemiche per la mancata osservanza. L’uso della mascherina è obbligatorio nel Regno Unito solo in alcuni ambienti al chiuso, inclusi i luoghi di culto.