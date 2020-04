Michigan, manifestanti armati chiedono la riapertura dello stato

Migliaia di manifestanti armati, a bordo delle loro automobili, hanno deciso di violare la quarantena e di sfilare davanti al Campidoglio di Lansing, il maggiore centro abitato della Contea di Ingham e capitale dello Stato del Michigan, per protestare contro il lockdown e chiedere la riapertura delle attività. Le bandiere sono quelle di Gadsden, con il vessillo che ritrae il celebre serpente a sonagli su sfondo giallo e la scritta Dont tread on me, associata al libertarismo di destra. " È tempo che il nostro stato apra " spiega uno dei manifestanti dalla sua auto, riporta il Guardian. " Siamo stanchi di non poter acquistare le cose di cui abbiamo bisogno, di non poter andare dal parrucchiere. È giunto il momento di aprire ".

In Michigan manifestanti in auto contro il lockdown

I manifestanti, simpatizzanti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sono scesi in piazza per protestare contro la quarantena imposta dalla governatrice democratica del Michigan, Gretchen Whitmer, la quale ha replicato di comprendere la frustrazione della gente ma ha evidenziato come questa protesta non farà altro che diffondere il Covid-19 ulteriormente, con la conseguenza che il lockdown dovrà essere prolungato ulteriormente. Attualmente, i casi di Covid-19 confermati in Michigan sono 28.059, di cui 433 guariti e 1.921 decessi. La contea più colpita è quella di Wayne, con 12.544 positivi, seguiti dalla Contea di Oakland, con 5.576 contagi. La protesta è iniziata sei giorni fa, quando la governatrice democratica ha firmato un ordine esecutivo per prolungare il lockdown di un altro mese e ha approvato anche nuove restrizioni, andando oltre quelle approvate negli altri stati confinanti. Tali restrizioni, spiega Fox News, che saranno in vigore almeno fino al 1° maggio, hanno suscitato critiche da parte dei repubblicani conservatori nello stato, che sostengono che la governatrice stia ostacolando le libertà civili dei cittadini. Soprannominata "Operazione Gridlock" la protestata è stata organizzata dalla Michigan Conservative Coalition.

L'America profonda contro la quarantena