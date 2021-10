Migranti, è scontro in Ue: "Il muro? Ok, ma non con i nostri soldi"

I Paesi europei iniziano a sentire il peso dell'immigrazione incontrollata e la crisi in Afghanistan potrebbe incrementare i flussi via terra dei prossimi mesi. Il fronte dei Paesi Visegrad è compatto nel chiedere il potenziamento del controllo sui confini, anche con barriere fisiche per il blocco degli ingressi ma a questi potrebbero aggiungersene altri, tutti nella parte orientale dell'Europa. Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia rappresentano il nucleo primario ma ora sono sulla stessa linea di azione, per motivi principalmente geografici, anche Austria, Estonia, Danimarca, Bulgaria, Cipro e Grecia.

L'argomento è stato centrale nel corso dell'ultimo Consiglio Ue affari interni a Lussemburgo. Al termine dell'incontro, il commissario agli affari interni, Ylva Johansson, ha risposto ai giornalisti a nome della Commissione Ue e non a titolo personale in merito all'argomento: " Se uno Stato membro ritiene necessario costruire una recinzione lo può fare e io non ho nulla da obiettare. Hanno la possibilità e il diritto di costruire queste recinzioni. Usare finanziamenti Ue è un altro paio di maniche ". Una posizione netta quella assunta dalla Johansson e, quindi, dalla Commissione, che non preclude nessuna possibilità purché i Paesi utilizzino i propri fondi.

Il commissario ha poi proseguito: " Bisogna rafforzare la protezione dei nostri confini esterni. Devo dire che alcuni Stati membri hanno costruito alcune strutture di protezione. Ho presentato varie proposte per proteggere meglio i confini esterni e per monitorarli nel Patto Ue per la migrazione e l'asilo. Questo fa parte dell'approccio della gestione della migrazione e abbiamo già trovato accordo su passi importanti per proteggere meglio i confini attraverso l'interoperabilità ". Ylva Johansson, nel corso della conferenza stampa, ci ha anche tenuto a sottolineare che " dobbiamo proteggere le nostre frontiere esterne ma dobbiamo anche proteggere i nostri valori e diritti fondamentali. Tutti gli Stati membri hanno la responsabilità di agire in linea con questo, questo ha a che fare con la reputazione di tutta l'Ue ".