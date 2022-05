L'elicottero militare per portar il figlio: ministra tedesca sotto accusa

Dopo la ministra della famiglia Anne Spiegel, costretta a rassegnare le dimissioni per aver organizzato una vacanza durante l'alluvione in Renania, anche la resposabile della Difesa, Christine Lambrecht, è finita nel mirino dei media tedeschi. Secondo il sito d'informazione Business Insider, il figlio di Lambrecht avrebbe utilizzato un elicottero militare per raggiungere l'isola di Sylt, nella Germania Settentrionale, dove la famiglia stava trascorrendo le ferie pasquali.

La polemica

L'indiscrezione (o presunta tale) è stata lanciata dal sito Business Insider, di proprietà del gruppo editoriale Springer, che ha pubblicato una foto del figlio 21enne di Lambrecht seduto su un elicottero della Bundeswehr (l'esercito federale tedesco). Lo scatto sarebbe stato postato dal ragazzo sul suo profilo Instagram durante le festività di Pasqua (lo riprova la captation a margine del post: " Buona Pasqua "). Secondo Business Insider, proprio in quei giorni, la ministra avrebbe visitato alcuni battaglioni nello Schleswig-Hollestein, nella stessa regione dello Sylt.

La "mezza ammissione"

La polemica era inevitabile tanto quanto la reazione. Stando a quanto riporta il Corriere.it, il ministero della Difesa tedesco ha smentito che il 21enne abbia usato il velivolo da solo. Per contro avrebbe fatto " una mezza ammissione - scrive il giornalista Paolo Valentino - sul resto ". In data 13 aprile Christine Lambrecht avrebbe usato l'elicottero militare per visitare i reparti specializzati nello Schleswing-Hollestein con un membro della famiglia (il figlio). In ogni caso, non per raggiungere Sylt né per una vacanza (è la precisazione del ministero). Nulla di irregolare, insomma.

L'uso dei voli di servizio