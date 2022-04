Missili, incendi ed esplosioni: i russi attaccano Odessa

Il silenzio è squarciato dalle sirene anti aereo risuonate a notte fonda da Kiev a Leopoli da Dnipropetrovsk a Odessa. I bombardieri russi si sono alzati in volo pronti a sferrare i loro attacchi in tutta l’Ucraina, pronti a sganciare ordigni su infrastrutture e insediamenti civili.

Odessa sotto attacco

All’alba forti esplosioni, almeno una decina, sono state segnalate a Odessa. Le deflagrazioni sono avvenute nei pressi del centro, in direzione nord. Le immagini pubblicate sui social dai residenti mostrano il centro cittadino colpito da alcuni missili cruise (alcuni neutralizzati dalla contraerea) e colonne di fumo tra i palazzi.

Le esplosioni si sono verificate intorno alle 6 locali (le 5 in Italia). Gli abitanti hanno parlato anche dei bagliori di un incendio visibili da lontano. Secondo il giornale online Odessa Life, sarebbe stata colpita " un'infrastruttura critica ", mentre sui social si parla di un attacco a vari depositi di carburante. C’è, infine, chi parla di almeno tre colonne di fumo nero provenire apparentemente da una parte industriale dello strategico porto del Mar Nero.

E pensare che il Regno Unito era pronto ad armare l'Ucraina con missili anti-nave per affondare le imbarcazioni da guerra russe e alleviare la pressione sulle città costiere bombardate dal mare, in primis Odessa da giorni nel mirino russo. Secondo quanto riportato i media britannici, il premier Boris Johnson avrebbe detto ai suoi ministri di voler fornire nuovi armamenti agli ucraini per impedire ai russi di avanzare su Odessa, proprio come i missili anticarro britannici sono serviti per fermare l'avanzata su Kiev.

" Ci aspettavamo che Kiev sarebbe stata presa in tre giorni ma le armi anticarro leggere di nuova generazione (Nlaw) hanno fermato i russi. Quel pezzo di guerra non è finito ma è sospeso. Ora i russi si stanno concentrando sul sud del Paese ", ha detto al Sunday Times una fonte governativa di alto livello.

WATCH: Plumes of black smoke in Odessa after Russian airstrikes, apparently targeting fuel depot pic.twitter.com/9tNiCPRPj2 — BNO News (@BNONews) April 3, 2022

L’obiettivo del Cremlino

La Russia ha intanto ufficialmente ribadito i suoi obiettivi, ammettendo che il Donbass si trova al centro dell’operazione militare speciale.

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato che la sovranità delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk è stata riconosciuta dalla Federazione Russa e la missione è stata avviata su richiesta di queste due repubbliche. " Uno degli obiettivi principali consiste nel salvarle e ripristinare la loro statualità entro i confini del 2014, entro i confini sanciti dalla costituzione delle repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk ", ha affermato Peskov.

Secondo lo stesso portavoce, " l'Ucraina è un paese difficile e ostile per la Russia, è un Paese che di fatto ha completamente proibito qualsiasi media di lingua russa, è un Paese che ha reso la lingua russa secondaria e così via ". Sul fronte bellico lo Stato maggiore ucraino ha sottolineato che " il nemico continua a effettuare sistematici attacchi missilistici e aerei con armi ad alta precisione su obiettivi militari e civili, ma l'intensità è diminuita ".

Nel frattempo, nel suo ormai consueto videomessaggio notturno, Volodymyr Zelensky ha affermato che l’obiettivo della Russia è il Donbass." Le truppe russe vogliono prendere il Donbass e il sud dell'Ucraina. Siamo consapevoli che il nemico ha riserve per aumentare la pressione a est. Qual è il nostro obiettivo? Proteggere la nostra libertà, la nostra terra, la nostra gente ", ha dichiarato il presidente ucraino.