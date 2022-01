Modella brasiliana muore a 18 anni per una trombosi da Covid

Il suo nome nel nostro Paese non è molto conosciuto ma Valentina Boscardin era piuttosto nota in Brasile, dove stava iniziando la sua carriera come modella. Voleva seguire le orme di sua madre Marcia Boscardin, ex modella, che nella sua carriera aveva sfilato per le grandi firme della moda europea, da Givenchy a Dior, passando per Armani e Valentino. Valentina Boscardin non potrà mai coronare questo suo sogno, perché il Covid l'ha stroncata ad appena 18anni a causa delle complicazioni insorte dopo l'infezione.

A darne la notizia è stata la stessa Marcia Boscardin, che oggi è un'affermata conduttrice televisiva in Brasile, nonché imprenditrice di successo. " È con grande dolore che dico addio all’amore della mia vita. Addio, Valentina Boscardin Mendes. Che Dio ti accolga a braccia aperte. Figlia mia, ti amerò per sempre. Un angelo sale al cielo ", ha scritto la madre della 18enne sui social annunciando la morte di sua figlia.

La ragazza sarebbe morta tra l'8 e il 9 gennaio ma i suoi familiari hanno voluto divulgare la notizia solamente nelle scorse ore per preservare i momenti immediatamente successivi a quelli del lutto. Da quanto si sa, Valentina Boscardin era ricoverata da qualche giorno all'ospedale di San Paolo a causa di una complicanza derivante dall'infezione di coronavirus. Pare che a ucciderla sia stata una trombosi da Covid. Alcuni amici hanno poi rivelato che Valentina avesse una grave forma di polmonite, sopraggiunta nonostante la giovane avesse ricevuto due dosi di vaccino Pfizer. Così ha dichiarato sua madre, ribadendo che Valentina non avesse pregressi problemi di salute.