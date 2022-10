Morta a 14 anni. "Istigata sui social". Il messaggio del principe William

Molly Russell, un'adolescente inglese, si è tolta la vita a 14 anni dopo aver visionato centinaia di contenuti social su suicidio, depressione e autolesionismo. Sono alcune delle conclusioni a cui è giunto il coroner Andrew Walker, a capo dell'inchiesta sulla morte della ragazzina. " Un atto di autolesionismo mentre soffriva di depressione e degli effetti negativi dei contenuti online ", ha chiarito il magistrato circa le circostanze sospette del decesso. Sulla vicenda è intervenuto anche William, il Principe del Galles con un messaggio condiviso attraverso il suo profilo Twitter: " Nessun genitore dovrebbe mai sopportare ciò che la famiglia Russell ha passato. Sono stati incredibilmente coraggiosi. La sicurezza online per i nostri bambini e giovani deve essere un prerequisito, non un aspetto secondario ".

