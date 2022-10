Monaco, la capitale della Baviera

Partenza da Milano e Roma dal 5 all’8 dicembre (3 notti/4 giorni)

Un tour di 4 giorni alla scoperta degli splendori di una moderna città ricchissima di storia e cultura, oggi capitale della regione più ricca della Germania. Visiteremo tutti insieme con guide esperte palazzi storici e avveniristici, castelli, cattedrali, musei, mercatini, laghi e giardini. Passeggeremo per i quartieri più interessanti e alla moda; respireremo l’aria dell’Avvento, entreremo in famosi bar e birrerie. Lasciando anche momenti liberi per shopping e visite individuali di approfondimento e per scoprire i luoghi della nuova Monaco, città oggi davvero effervescente e sempre affascinante. Incontri a sorpresa con importanti e interessanti personaggi su temi storici, politici, culturali e architettonici; serate di convivialità tra il “popolo dei lettori de il Giornale”. Sarete accompagnati nel viaggio da Stefano Passaquindici. Quota di partecipazione di 1.390 euro a persona voli, escursioni, ingressi, tasse e assicurazioni incluse.

La capitale della Baviera ha una lunga e ricca storia alle sue spalle. Grazie alla sua bellezza architettonica e naturale, oggi Monaco è una delle mete più visitate della Germania e una città che combina alla perfezione modernità e tradizione. Culla del nazismo e base operativa di Hitler dopo la Prima Guerra Mondiale, Monaco di Baviera fu distrutta dai bombardamenti del Secondo Conflitto. Dopo un intenso e certosino lavoro di ricostruzione, la città assunse un nuovo aspetto, diventando una delle destinazioni turistiche più affascinanti e famose della Germania. Monaco è, per numero di abitanti, la terza città tedesca, ma nonostante questo sa conservare gelosamente le sue antiche tradizioni. Questa contrapposizione, storia e modernità, artigianato e industria, antichi costumi e moda, è sempre in perfetto equilibrio ed è proprio questo il segreto del fascino della città che offre più di 30 musei, 2 castelli, piazze e palazzi, cattedrali, chiese, negozi, mercati, una infinità di caffè e birrerie di tutti i tipi (tra cui la famosa «Hofbräuhaus»). Impossibile annoiarsi a Monaco, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Oltretutto noi, sarò io ad accompagnarvi, visiteremo questa bellissima città con l’atmosfera dell’Avvento tra mercatini di Natale dove fare acquisti e il museo dei presepi. Monaco, la capitale della regione più ricca della Germania, è una realtà dalle mille facce, a prima vista distanti tra loro, a volte inconciliabili, eppure capaci di creare una speciale atmosfera che avvolge la città, rendendola affascinante agli occhi di cittadini e turisti. È la Milano tedesca, la Weltstadt mit Herz (metropoli con il cuore) o, secondo una felice definizione, la città più settentrionale d'Italia.

Qui, fra le tante cose, faremo una bella passeggiata a «Schwabing», il quartiere degli artisti. Sviluppatosi nel corso dell'Ottocento intorno alla Ludwigstraße e alla Leopoldstraße, il quartiere è ben presto divenuto il centro culturale e artistico di Monaco. Passarono e abitarono in questo quartiere artisti del calibro di Kandinsky, De Chirico o Kirchner, e scrittori come Thomas Mann. Nei giorni successivi vedremo poi l’Olympiapark costruito per le Olimpiadi del 1972, la confinante e avveneristica sede centrale della BMW. Ci muoveremo verso l’Odeonsplaz, una delle piazze più belle di Monaco nonché uno degli angoli più italiani del capoluogo bavarese.

A dominare la piazza sono infatti la seicentesca Theatinekirche, la chiesa di corte costruita per i padri Teatini e primo esempio di barocco italiano in Baviera, e la Feldherrnhalle, la copia ottocentesca della Loggia dei Lanzi di Firenze, che omaggia l'esercito bavarese ed in particolare il conte di Tilly, celebre comandante nella Guerra dei Trent'anni, e il principe von Wrede, maresciallo dell'età napoleonica. Si proseguirà per Konigsplatz, fatta costruire da Re Ludwig I (1786-1868) nella prima metà dell'Ottocento, la Königsplatz rientra nel grande progetto urbanistico che il sovrano attuò per trasformare la capitale della Baviera in una «Atene dell'Isar». Visiteremo poi i Propyläen che furono costruiti dal celebre architetto Leo von Klenze; la Glyptothek. Andremo anche al lago Chiemsee chiamato anche «Bayrisches Meer» (mare della Baviera) essendo il lago più grande della Baviera con una superficie di 79,9km2. Arriveremo a Prien dove parte il traghetto per l’isola «Herreninsel», l'isola più grande del lago e dove si visiterà il fantastico castello di Herrenchiemsee con il quale Ludovico II volle superare quello di Versailles, ma per mancanza di soldi la costruzione non fu mai finita.

