"Il mondo ha perso una leader, io mia nonna". Le prime parole di William

La morte della regina Elisabetta II ha portato inevitabili cambiamenti all'interno della famiglia reale inglese. Con la proclamazione di re Carlo III, il principe William è diventato l'erede diretto al trono del Regno Unito e ha assunto il titolo di principe di Galles, lo stesso che aveva suo padre prima di diventare sovrano. Nel rispetto dei ruoli e delle gerarchie, il figlio di re Carlo finora non aveva ancora parlato ma a seguito della proclamazione di suo padre a nuovo monarca nel pomeriggio è arrivata la prima comunicazione ufficiale anche da parte del prossimo re.

" Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato, ma servirà tempo per abituarsi alla morte di nonna ", ha dichiarato William. Le sue sono le parole di un nipote, prima che di un erede al trono. Il principe di Galles ha aggiunto di aver avuto il " beneficio della saggezza e delle rassicurazioni della regina " e di aver goduto del suo sostegno nei momenti di gioia e in quelli di profonda tristezza. " Giovedì il mondo ha perso una leader straordinaria, nei prossimi giorni molto si parlerà molto del significato del suo regno storico ", ha aggiunto il principe, ribadendo che, però, per lui la perdita è stata molto più profonda: " Io ho tuttavia perso una nonna ".