Montagne di bagagli accumulati: caos a Heathrow

È caos bagagli all'aeroporto di Heathrow, uno dei più grandi dell'area londinese. Nelle ultime ore, infatti, lo scalo è letteralmente invaso dai bagagli dei viaggiatori. Moltissimi i reclami dei passeggeri, preoccupati per la sorte delle loro valigie. L’aeroporto, come confermano foto e video di chi in queste ore si trova a transitare dallo scalo di Heathrow è nel caos e la società che lo gestisce ha dichiarato che i problemi sono nati a causa di un problema tecnico del sistema di riconsegna bagagli.

Tutto è iniziato venerdì sera, alle porte di uno dei primi weekend estivi che vedono lo scalo londinese preso d'assalto da chi arriva nella capitale inglese ma, soprattutto, da chi parte per le sue vacanze. Il malfunzionamento ha causato un enorme arretrato, tanto che i passeggeri si sono lamentati di lunghi ritardi. Sabato pomeriggio, l'accumulo di bagagli al terminal 2 dell'aeroporto di Heathrow era già diventato una montagna impressionante di valigie e borsoni da viaggio, reclamati dai loro proprietari. C'è addirittura chi è riuscito a riconoscere il suo trolley in mezzo al mucchio in una delle tante foto condivise sul web, chiedendo cortesemente alla società di gestione di poterne tornare in possesso.

If you are missing your luggage it’s probably at Heathrow pic.twitter.com/1ks0XMu8Ig — Cade Timbers (@C_Timb) June 17, 2022

Lo stesso aeroporto ha ammesso di aver avuto un " problema con il sistema dei bagagli " e ai passeggeri è stato detto che potrebbero attendere giorni prima di recuperare le valigie. Ora il problema, assicurano le autorità, è stato risolto. Ma rimane un enorme arretrato e " un certo numero di passeggeri " ha dovuto volare senza bagaglio. Comprensibile il disagio e la rabbia di chi è stato costretto a partire senza le sue borse, iniziando la vacanza nel peggiore dei modi. Non è stato nemmeno comunicato entro quanti giorni sarà possibile smaltire l'enorme accumulo di bagagli e, quindi, quanto tempo dovrà passare prima che i legittimi proprietari possano tornarne in possesso.

Si registrano anche voli decollati da Heathrow con solo i passeggeri a bordo con i loro bagagli a mano, senza carico da stiva proprio per la difficoltà di carico degli aeromobili dovuta al guasto dei sistemi. Non è ancora chiaro se ai passeggeri che hanno dovuto subire un simile disagio verrà corrisposto un indennizzo da parte della società che gestisce l'aeroporto, soprattutto a chi dovrà aspettare giorni per poter riavere i propri effetti personali.