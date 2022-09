"Una protagonista assoluta del secolo": l'addio dei leader globali alla Regina

Iniziano ad arrivare da tutto il mondo le prime reazioni ufficiali alla notizia della morte della regina Elisabetta II.

I messaggi dall'Italia

Sentite condoglianze da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha avuto un pensiero per la famiglia reale e i cittadini del Regno Unito. Mattarella ha definito la sovrana come una figura eccezionale di grande rilievo storico, autorevole e di elevata saggezza. Una regnante generosa, che ha consacrato la vita al suo popolo. "Nel corso di sette decenni ha rappresentato per milioni di donne e uomini un esempio di dedizione" , ha ricordato il capo dello Stato italiano, "mantenendo uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle esigenze dei tempi che ha attraversato. Il popolo italiano e i suoi rappresentanti istituzionali che hanno avuto l'onore di incontrare la Regina Elisabetta II ne hanno potuto ammirare la straordinaria levatura e l'ineguagliabile personalità".

Anche il presidente del Consiglio Mario Draghi ha espresso il proprio cordoglio dopo aver appreso la notizia. "La Regina Elisabetta è stata protagonista assoluta della storia mondiale degli ultimi settant'anni" , ha dichiarato in un comunicato l'ex governatore della Bce. "È stata il simbolo più amato del suo Paese e ha raccolto rispetto, affetto, simpatia ovunque nel mondo. Ha garantito stabilità nei momenti di crisi e ha saputo tener vivo il valore della tradizione in una società in costante e profonda evoluzione ", ha poi aggiunto il premier.

"Esprimo a nome mio e della Casa Reale di Savoia la mia vicinanza alla Famiglia Reale Britannica per la perdita della Regina Elisabetta II, esempio impareggiabile di saggezza e senso dello Stato" , ha scritto su Twitter Emanuele Filiberto.

Silvio Berlusconi ha scelto Instagram per lasciare il proprio messaggio di condoglianze. Il leader azzurro ha ricordato la regina come un riferimento non solo per la Gran Bretagna, ma per il mondo intero. "Ha attraversato con estrema dignità la storia contemporanea, da Winston Churchill a Liz Truss, svolgendo sempre un ruolo attivo e importante pur nel rigoroso rispetto della neutralità politica della Monarchia. Ha rappresentato al meglio le virtù del suo grande Paese" , ha affermato Berlusconi. "Ricordo con commozione gli incontri con la regina, come presidente del Consiglio italiano. Sapeva unire una straordinaria autorevolezza e uno stile inimitabile ad un garbo spontaneo, una viva simpatia e un sorprendente senso dell'umorismo ", ha concluso il leader azzurro.

"Una preghiera per la Regina e per la sua famiglia, un pensiero a tutto il popolo britannico" , ha scritto su Twitter il leader della Lega Matteo Salvini.

"Ci riempie di dolore la notizia della scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, una donna che è entrata nella storia e che ha saputo essere anche nei momenti difficili punto di riferimento per il suo popolo, ricevendone in cambio amore incondizionato" . Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente di FdI Giorgia Meloni.

"A nome del governo italiano le nostre condoglianze a tutto il Regno unito e alla famiglia reale. Alla regina Elisabetta, tra tante cose, riconosciamo la capacità di costruire l'Europa insieme a tanti altri capi di Stato" , ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a 'Porta a porta'.

Condoglianze alla Famiglia Reale anche dall'ex premier Giuseppe Conte. "Una vita interamente dedicata ai cittadini del Regno Unito, esempio di perseveranza e dedizione. Possa La sua anima riposare in pace" , ha twittato il leader del M5S.

" Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito e del Commonwealth. I nostri pensieri sono con la famiglia e i cari di Sua Maestà la Regina Elisabetta II ". Questo il messaggio lasciato su Twitter dal segretario del Pd Enrico Letta.

Messaggi da tutto il mondo

Tra i primi leader a esprimere il proprio cordoglio Emmanuel Macron, che su Twitter ha postato una foto della sovrana. "Sua Maestà la Regina Elisabetta II ha incarnato la continuità e l'unità della nazione britannica per oltre 70 anni" , ha scritto il presidente francese, "Conservo il ricordo di un'amica di Francia, una regina di cuori che ha segnato per sempre il suo Paese e il suo secolo".

"I nostri cuori e i nostri pensieri vanno ai membri della famiglia della regina e al popolo del Regno Unito" , ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karin Jean-Pierre, parlando in vece di Joe Biden, che per l'occasione ha annullato una conferenza stampa già organizzata. Il presidente americano ha poi affermato: "La regina Elisabetta ha definito un'era, donna di Stato dalla dignità e dalla costanza incomparabili".

"Come tanti, Michelle ed io siamo grati per essere stati testimoni durante la leadership di Sua Maestà e siamo sbalorditi dalla sua eredità di instancabile e dignitoso servizio pubblico. I nostri pensieri sono con la sua famiglia e il popolo del Regno Unito in questo momento difficile" hanno fatto sapere l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama e sua moglie Michelle.

Elisabetta II, è "una donna che ha plasmato un secolo" e che ha "vissuto e scritto la storia" , ha affermato il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier nel messaggio di condoglianze indirizzato alla Casa reale britannica. "Sua Maestà ha goduto in tutto il mondo della più alta stima e rispetto".

La Germania è "piange la scomparsa della regina Elisabetta II del Regno Unito, modello e ispirazione per milioni di persone" ha affermato il cancelliere Olaf Scholz. Il capo del governo federale ha inoltre dichiarati che la sovrana "rimarrà nella memoria l'impegno per la riconciliazione tra Germania e Regno Unito dopo gli orrori della Seconda guerra mondiale".

"Sono profondamente addolorato per la morte di sua maestà la regina Elisabetta II", ha twittato il presidente ceco Petr Fiala. "Invio le sentite e sincere condoglianze alla famiglia reale, al popolo britannico e al popolo del Commonwealth" , ha aggiunto.

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guteress, ha voluto ricordare "la grazia, la dignità e la devozione" di Elisabetta II. "Una presenza rassicurante durante decenni di grandi cambiamenti, tra cui la decolizzazione in Africa e in Asia" , ha poi concluso nella nota ufficiale.

Il presidente del Consiglio Ue Charles Michel, ha voluto ricordare così su Twitter la sovrana britannica: "I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia reale e a tutti coloro che piangono la regina Elisabetta II nel Regno Unito e nel mondo. Chiamata Elisabetta la salda, con il suo servizio e il suo impegno non ha mai mancato di dimostrarci l'importanza di valori duraturi in un mondo moderno" .

Profonda tristezza espressa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: "La Regina Elisabetta è stata il capo di Stato più longevo al mondo e una delle personalità più rispettate in tutto il mondo. E' stata testimone della guerra e della riconciliazione in Europa e oltre, e delle profonde trasformazioni del nostro pianeta e delle nostre società. Un faro di continuità durante questi cambiamenti, non smettendo mai di mostrare una calma e una dedizione che hanno dato forza a molti. Possa riposare in pace".

Anche il presidente della Bce Christine Lagarde ha espresso il proprio cordoglio via social: "La regina Elisabetta II è stata un faro di stabilità e ha mostrato un infallibile senso del dovere durante i suoi 70 anni di regno. I miei pensieri vanno alla famiglia reale, al popolo del Regno Unito e del Commonwealth in questo momento molto triste" .

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II. In oltre 70 anni, ha incarnato leadership altruistica e servizio pubblico" , ha invece dichiarato in un tweet il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Le mie più sentite condoglianze alla famiglia reale, ai nostri alleati Nato del Regno Unito e del Canada e al popolo del Commonwealth" , ha concluso.

Il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha scelto Twitter per esprimere le proprie condoglianze. "Pochi hanno segnato la storia mondiale come Sua Maestà la regina Elisabetta II. Il suo impegno incrollabile nel dovere e nel servizio è stato un esempio per tutti. Il mondo è in lutto con il suo popolo nel Regno Unito e oltre. È stata davvero la regina Elisabetta la Grande. Che riposi in pace" , ha dichiarato Metsola.

Il cordoglio in patria

"La morte della mia amata madre, sua Maestà la Regina, è un momento del massimo dolore per me e tutti i membri della mia famiglia" , ha dichiarato il nuovo sovrano Carlo d'Inghilterra in una nota diffusa da Buckingam Palace.

"Non abbiamo perso solo il nostro monarca, ma la matriarca della nazione, la figura che più di ogni altra ha unito il nostro paese, ci ha tenuto in contatto con la parte migliore di noi, ha impersonificato tutto quello che ci rende orgogliosi di essere britannici". Così ha commentato la notizia l'ex premier Tony Blair.

"Abbiamo il cuore spezzato per la nostra perdita con la morte di Sua Maestà la Regina. Anche nel dolore, sono pieno di un immenso senso di gratitudine per il dono al mondo che è stata la vita della regina Elisabetta II. Preghiamo per il riposo dell'anima di Sua Maestà" , ha twittato il cardinale Vincent Nichols, arcivescovo di Westminster e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici di Inghilterra e Galles.

Il neo-premier del Regno Unito Liz Truss ha ricordato la regina Elisabetta II in un lungo discorso, definendola "la roccia su cui è stata costruita la Gran Bretagna moderna ". " Il nostro paese è cresciuto e fiorito sotto il suo regno. La Gran Bretagna è il grande Paese che è oggi grazie a lei", ha aggiunto.