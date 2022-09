La morte di Elisabetta II vista dai giornali di tutto il mondo

La notizia della morte della regina Elisabetta II ha subito occupato la prima pagina di tutti i quotidiani del mondo, dalla Francia all’America, dall’Inghilterra alla Germania. In una manciata di secondi è apparsa la notizia della scomparsa a 96 anni di età della Queen Lady che ha attraversato due secoli di storia e governato 70 anni.

La stampa inglese

The Guardian ha intitolato il suo articolo d’apertura: “Regina Elisabetta II/Il monarca più longevo della Gran Bretagna muore all’età di 96 anni”, accompagnando il pezzo da una immagine della regina giovane con la corona in testa.

The Telegraph ha invece optato per una apertura pagina a lutto con la foto sorridente di sua Maestà la regina in una cornice nera con la data di nascita e di morte.

Il titolo scelto dalla BBC News per dare la tragica notizia agli inglesi è sintetico: “La regina Elisabetta II è morta”, e viene poco dopo reso noto che suo figlio, il re Carlo III, rende omaggio alla sua amata madre che è morta pacificamente a Balmoral.

“Buonanotte signora”, questo il titolo scelto da The Sun per dare l’addio alla regina che è morta pacificamente dopo 70 anni di grande servizio lasciando la Gran Bretagna e il mondo in lutto.

I quotidiani esteri

Le Monde ha aperto la sua prima pagina con la notizia della morte della Regina, avvenuta dopo settant’anni di regno straordinario, durante il quale il sovrano ha lasciato un’impronta duratura sulla monarchia. Viene poi ricordato che è stata una monarca impassibile, venerata dal popolo britannico, capo degli eserciti, governatore supremo della Chiesa anglicana, nonché interlocutore di quindici primi ministri britannici.

Il quotidiano spagnolo El Pais intitola: “Muore la regina Elisabetta”, con il sottotitolo “il sovrano, referente della monarchia europea, muore all'età di 96 anni, dopo sette decenni a capo della corona britannica”.

“Muore la regina Elisabetta II” è il titolo con cui The Times apre la sua prima pagina.

L’austriaco Kronen Zeitung anticipa la notizia con “Britannici in lutto”, per poi proseguire affermando che la regina è morta circondata dalla sua famiglia.

The New York Times ha aperto la prima pagina con la morte di Elisabetta II, morta a 96 anni, che ha governato per quasi 7 decenni ed è stato il monarca più longevo del mondo.

Anche il giornale giapponese Nikkei Shinbun ha focalizzato il titolo riguardante il decesso della regina precisando che il suo regno, di 70 anni e 7 mesi, è il più lungo di un monarca nella storia.

Il quotidiano russo Izvestija ha intitolato “Nonna d’Europa: morta la regina Elisabetta II di Gran Bretagna”, sottolineando che si è spento il monarca più anziano del mondo.