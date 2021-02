Morto di Covid "Captain Tom", il veterano eroe della pandemia

Il Covid non perdona. Era stato uno dei "combattenti" nella lotta al coronavirus. Ora "captain Tom" si è dovuto arrendere. Si è spento Tom Moore, il centenario e veterano della Seconda guerra mondiale che più di tutti aveva contribuito a raccogliere fondi per il sistema sanitario pubblico del Regno Unito. Lo riporta la famiglia su Twitter.

Moore era stato ricoverato in ospedale a causa del Covid-19 domenica 31 gennaio. "Voglio aggiornarvi - si legge sul suo profilo Twitter - sul fatto che oggi 31 gennaio mio padre è stato ricoverato in ospedale. Nelle ultime settimane era curato a casa per polmonite ed era positivo al Covid-19. É rimasto a casa con noi finchè non ha avuto bisogno di aiuto per la respirazione. É ricoverato in reparto e non in terapia intensiva. Le cura mediche che ha ricevuto a casa finora sono state notevoli e sappiamo che il meraviglioso staff del Bradford Hospital farà di tutto per consentirgli di tornare a casa il prima possibile. Sappiamo che tutti gli augurano il meglio. Naturalmente siamo concentrati su mio padre. Vi aggiorneremo appena saremo in grado di farlo". Purtroppo, non è bastato e poche ore dopo il Covid se l'è portato via.

"Captain Tom", come era ormai noto a tutti i britannici, era diventato celebre per aver festeggiato i suoi 100 anni, il 20 aprile scorso, con un walk-in nel suo giardino, sperando di raccogliere 1.000 sterline da donare al servizio sanitario nazionale. Alla fine l'impresa superò le aspettative. E il centenario riuscì a raccogliere 32 milioni di sterline in donazioni compiendo 100 giri attorno a casa col solo aiuto del deambulatore per incoraggiare la generosità dei suoi connazionali. E scalata la hit parade inglese, è stato promosso sul campo al grado di colonnello e insignito dalla regina Elisabetta del titolo di Baronetto.

L'annuncio della morte è stato dato dalle figlie Hannah e Lucy. "É con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro caro padre, il capitano Sir Tom Moore", hanno detto in una nota. "Siamo così grate di essere stati con lui durante le ultime ore della sua vita. Hannah, Benjie e Georgia al suo capezzale e Lucy su FaceTime. Abbiamo passato ore a chiacchierare con lui, ricordando la nostra infanzia e la nostra meravigliosa madre. Abbiamo condiviso le risate e le lacrime. L'ultimo anno della vita di nostro padre è stato a dir poco straordinario. É ringiovanito e ha sperimentato cose che aveva solo e sempre sognato di poter fare". Poi, il Covid ha colpito anche lui e si è dovuto arrendere.