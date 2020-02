È morto Olof Thunberg: era il nonno di Greta

"Ieri mio nonno Olof Thunberg è morto. Stava per compiere 95 anni. Era una delle persone più gentili che abbia mai conosciuto. Ci manca terribilmente" . Greta Thunberg dà così l'annuncio del decesso dell'amato nonno paterno. La diciassettenne, paladina dell'ambientalismo, ha voluto condividere il dolore sui social network, ai quali ha affidato un ultimo saluto al caro defunto, noto attore, doppiatore e regista svedese

La notizia del trapasso di Olof Thunberg arriva proprio nel giorno in cui la sua nipotina 17enne si incontra all'Università di Oxford con Mala Malala Yousafzai, l'adolescente pachistana che i talebani cercarono di uccidere, premiata con il Nobel per la Pace. La 22enne ha postato sui propri canali social una foto in compagnia dell'attivista scandinava, scrivendo "She's the only friend Ìd skip school for" , che tradotto significa "È lei l'unica amica per la quale salterei la scuola" . Malala è in Gran Bretagna dal 2012, anno in cui si trasferì nell'isola per curarsi dalla ferita di un proiettile che le aveva sfiorato il cervello: in seguito, è diventata attivista mondiale per i diritti delle ragazze alla scuola e allo studio.

She's the only friend I'd skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K — Malala (@Malala) February 25, 2020

Thunberg dal suo canto ha pubblicato due fotogragie dell'incontro sui social: "Quindi... oggi ho incontrato il mio modello. Che altro posso dire?" .

So... today I met my role model. What else can I say? @Malala pic.twitter.com/n7GnXUngov — Greta Thunberg (@GretaThunberg) February 25, 2020

Greta Thunberg, dopo Oxford, è attesta a Bristol, dove nella giornata di venerdì è fissata una manifestazione studentesca di protesta sul clima, una delle cosiddette e ormai sempre più ricorrenti attività del "Fridays for Future", il un movimento internazionale fondato proprio da Greta.

