È morto Tony Sirico, protagonista dei Sopranos

L’attore Tony Sirico, che interpretava il personaggio mafioso di Peter Paul Gualtieri, soprannominato ‘Paulie Walnuts’ nei Sopranos, è morto a 79 anni. Sirico se n’è andato a pochi giorni dalla scomparsa di un altro protagonista delle celebre saghe italo americane, James Caan. La notizia della morte dell’attore, che aveva 79 anni, è stata data dal fratello e dal suo agente da 25 anni, Bob McGowan, che non hanno per il momento reso note le cause del decesso. "Con grande tristezza, ma con molto orgoglio, amore e bei ricordi, la famiglia di Genaro Anthony "Tony" Sirico desidera informarvi della sua morte avvenuta la mattina dell'8 luglio 2022", ha scritto il fratello Robert sulla sua pagina Facebook. Il manager ha invece definito Sirico "un cliente di lunga data molto fedele".

Il ricordo sui Social

Anche il co-protagonista dei 'Sopranos', Michael Imperioli, ha condiviso la tragica notizia su Instagram : "Tony era unico: duro, fedele e generoso come non ho mai visto nessuno in vita mia. Sono stato al suo fianco nella buona e nella cattiva sorte. Ma la sua è stata soprattutto buona. E abbiamo riso tanto insieme". Sirico era nato a Brooklyn, ma era di origini campane, il suo vero nome era Gennaro Anthony Sirico Jr. L’attore italo americano era diventato un popolare in seguito a una serie di ruoli in film come 'Quei bravi ragazzi', 'Pallottole su Broadway', 'La dea dell'amore’, 'Gotti', 'Cop Land', 'Harry a pezzi’ e ‘Mickey occhi blu’.

La serie che lo ha reso famoso

Da giovane, Sirico aveva lavorato per il boss della mafia Carmine Persico, legato al clan della famiglia Colombo. Si tratta di una di quelle famiglie che in passato controllavano, e ancora adesso controllano, la Grande Mela. La serie che lo ha portato a essere conosciuto dal grande pubblico resta comunque 'I Soprano', la pluri premiata serie televisiva prodotta ha Hbo, in cui ha lavorato in tutte le sei stagioni, dal 1999 al 2007. Sembra che prima di accettare di interpretare il ruolo di Gualtieri, Sirico avesse chiesto che il suo personaggio non diventasse mai un informatore della polizia. L'attore, che era nato a New York il 29 luglio del 1942, si è spento in una casa di cura in Florida.