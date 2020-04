Muore infermiera, il marito: "Lavorava in reparto Covid senza protezioni"

" Ha lavorato fino alla fine in un reparto Covid. Non le hanno dato neanche una mascherina per proteggersi e ora lei non c'è più. Sono molto arrabbiato, mio figlio di 4 anni non avrà una madre ". Urla tutta la sua rabbia il marito di Danielle DiCenso, infermiera nel reparto di terapia intensiva al Palmetto General Hospital di Hialeah, in Florida. È stato proprio lui a trovarla morta nella loro casa lo scorso giovedì.

La 33enne, come riporta il Messaggero, da diversi giorni conviveva con febbre alta e tosse. I sintomi del nuovo coronavirus l'avevano costretta alla quarantena, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Sottoposta a tampone, il test aveva dato un risultato che era stato definito " inconcludente". E così aveva deciso di mettersi in isolamento. "Ha lottato per 4-5 giorni - ha raccontato il marito ai media locali -. La febbre è aumentata, si manifestava ad ondate. Mia moglie non aveva problemi di salute e sono certo che sarebbe ancora qui se le avessero fornito i dispositivi di protezione adeguati ". Poi ha aggiunto: " Aveva paura di andare a lavorare, faceva turni da 12 ore. Era stremata ". Ora la famiglia della giovane infermiera è in attesa dei risultati dell'esame del medico legale. Solo così si potrà sapere con certezza se a strappare la vita a Danielle sia stato il virus cinese.

Dopo la morte dell'infermiera, dall'ospedale dove lavorava la 33enne è subito arrivata una precisazione. " A tutti i dipendenti del nostro ospedale vengono forniti adeguati dispositivi di protezione individuale - si legge in una nota diffusa dalla struttura -. Tutti s ono sottoposti a controllo della temperatura all'arrivo, indossano una maschera durante l'assistenza ai pazienti e sono tenuti a informarci se diventano sintomatici ". Ma Danielle DiCenso non sarebbe la prima infermiera del Palmetto General Hospital di Hialeah a morire per sospetto coronavirus.

Gli esami del medico legale porteranno presto alla luce le cause del decesso della giovane. La lista dei medici e infermieri morti a causa del Covid-19 potrebbe così allungarsi con un altro nome. Sono sempre di più infatti gli operatori sanitari che in tutto il mondo perdono la vita mentre sono impegnati nella battaglia contro il nuovo virus cinese. Solo in Italia si contano, ad oggi, 121 vittime e il bilancio si fa di ora in ora più pesante.