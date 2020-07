Le canzoni hard per Epstein: ecco tutti i testi dello scandalo

Il rapporto tra Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell è costellato di bizzarri aneddoti, riguardanti la sfrenata vita sessuale del milionario. Il musicista satirico Christopher Mason ha rivelato al Mirror di quella volta che la “dark lady ” complice di Epstein lo assunse per il compleanno del suo “ compagno di merende ”, per allietare la festa in suo onore. A Mason fu data un’insolita, imbarazzante indicazione: scrivere una canzone satirica, menzionando le “ cotte delle studentesse” per il finanziere, durante il periodo in cui insegnava alla Dalton School.

Non solo, la richiesta che lasciò di stucco il musicista fu quella di prendere in giro il festeggiato per le sue erezioni, che duravano anche per 24 ore. “Normalmente parlo con più persone possibile per avere un quadro completo della persona a cui è dedicata la canzone” , ha raccontato Mason. “Ma quella volta mi fecero parlare solo con Ghislaine Maxwell. Mi disse che la canzone doveva includere dei versi sulle erezioni di 24 ore di Epstein ”. All’epoca del fatto Epstein e la figlia dell’editore Robert Maxwell vivevano insieme a New York, ma non è chiaro di che natura fosse la loro relazione. Dopo la scomparsa del padre, la Maxwell si traferì nella Grande Mela, dove conobbe lo “scapolo d’oro” Epstein.