Scomparso un elicottero Nato ​nelle acque tra Grecia e Italia

Era impegnato in un'operazione di pattugliamento della Nato quando improvvisamente è scomparso dai radar. Un elicottero dell'aeronautica canadese, con sei persone a bordo, risulta disperso nelle acque internazionali situate a cavallo tra l'Italia e la Grecia.

Il giallo dell'elicottero Nato

Le notizie al momento sono ancora confuse anche se la televisione di Stato greca, Ert, ha provato a fare il quadro della situazione. Stando alle prime informazioni fornite dall'Aeronautica greca, il velivolo si trovava a 50 miglia nautiche dall'isola greca di Cefalonia e si stava per entrare nello spazio aereo italiano. Una fregata italiana e una turca, anch'esse parte dell'operazione Nato, sono impegnate nella ricerca dell'elicottero.

Le autorità greche hanno dichiarato di non essere state invitate a portare aiuto, dal momento che l'area in cui è sparito il mezzo è lontana dalla terraferma greca e al di fuori di quella in cui il Paese è responsabile delle operazioni di ricerca e salvataggio. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche dell'accaduto.