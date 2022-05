"Niente Storia e Letteratura". Cosa succede nella città occupata dai russi

I russi hanno deciso di cancellare la Storia e la Letteratura dai programmi scolastici degli Istituti di Melitopol, città che adesso sventola la bandiera di Putin. " Non vogliono che i nostri ragazzi conoscano come è nata l'Ucraina e chi sono i poeti che ci hanno donato la lingua ", denuncia a Repubblica Angelina Kovalenko, preside dell'Istituto superiore numero 4. " Il motivo è chiaro: più sono ignoranti più sarà facile controllarli ", aggiunge.

"Non è permesso il nazionalismo"

Con il termine nazionalismo si intende quell'ideologia che difende e mette in luce il concetto di patria. È impossibile che gli occupanti e invasori possano permettere una cosa del genere, ecco perché in giro a Mariupol si sono viste decine di libri bruciati. " Promuovono le idee del nazionalismo ", affermano gli acculturati soldati russi. Putin ha deciso così, di impartire l'educazione in base alla legge del più forte e non secondo la storia del proprio passato. La Kovalenko non può insegnare più, al suo posto hanno messo una docente "collaborazionista", non c'è bisogno di tradurre questo termine. E così, nella scuola numero 4, oltre mille studenti possono termine il programma didattico ma senza la " Storia dell'Ucraina, Storia generale e Letteratura. Nel mio istituto vanno appena 20 studenti, le lezioni si tengono in russo ", aggiunge.

Cosa accade nelle scuole

Dalla bandiera ucraina a quella russa il passo è breve e gli istituti scolastici adesso hanno i colori degli occupanti. " All'ingresso hanno piazzato delle guardie cosacche. Solo tre presidi sui 21 di prima sono rimasti in città" . Non è stato facile, per i russi, trovare gente compiacente e così in alcune scuole persono i poliziotti diventano dirigenti e chi insegna educazione fisica deve fare anche altre materie come matematica e lingue straniere. Siamo al paradosso. Il cambiamento del programma scolastico è avvenuto già a metà marzo quando i russi hanno stabilito che si dovessero studiare cose diverse. O meglio, che non si dovevano più insegnare alcune precise materie. " Ero basita. Dopo poco hanno rapito la direttrice del dipartimento dell'Educazione di Zaporizhzhia, Irina Shcherbak. L'hanno portata in un garage e interrogata per ore. Si è rifiutata di collaborare, non abbiamo più notizie di lei ", spiega la preside.

Il sequestro come ricatto