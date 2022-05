"Non ci si può piegare a un bullo". Nancy Pelosi vola a Kiev e incontra Zelensky

La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, è volata a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Con Nancy Pelosi si sono mossi anche alcuni deputati americani. Tra loro anche Adam Schiff, presidente della Commissione intelligence della Camera. A rendere nota la visita della rappresentante degli Stati Uniti è stato lo stesso presidente, che ha pubblicato un un video sui suoi profili social. " Compiamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia ", dice Nancy Pelosi nella clip condivisa da Zelensky.

" Ho incontrato la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Kiev. Gli Usa sono un leader nel forte sostegno alla lotta contro l'aggressione russa. Grazie per l'aiuto a proteggere la sovranità e l'integrità territoriale del nostro Stato! ", ha scritto il presidente ucraino a corredo del video. Durante la visita, a Nancy Pelosi è stato conferito l'Ordine della principessa Olga per " il significativo contributo personale al rafforzamento della cooperazione interstatale ucraino-statunitense e al sostegno per un'Ucraina sovrana, indipendente e democratica ".

Questa onorificenza viene solitamente conferita alle donne che si distinguono per risultati significativi in attività scientifiche, istituzionali, economiche ed educative. È stata ideata in memoria di Olga, prima donna a regnare Kievan Rus, il primo stato slavo dell'Est, una confederazione che si sviluppò tra il nono e il 13° secolo. L'attuale Ucraina, al pari di Bielorussia e Russia, la considera come propria origine.

In conferenza stampa dopo l'incontro con Zelensky, Nancy Pelosi ha dichiarato: " Lasciatemi parlare per me. Non lasciarsi intimidire dai bulli, se minacciano non ci si può tirare indietro. Siamo lì per la lotta, e non ci si può piegare a un bullo ". La conferenza stampa della speaker della Camera Usa si è tenuta a Rzeszow, in Polonia. Qui, la Pelosi ha sottolineato che il suo viaggio a Kiev vuole mandare " un chiaro messaggio: l'America è con l'Ucraina fino alla vittoria, così come restiamo a fianco della Nato ".