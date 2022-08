"Non eseguo i tuoi ordini". Scatta la rissa tra i piloti: cosa è successo in volo

Scoppia il caos su un volo Air France diretto a Parigi quando i due piloti presenti in cabina cominciano a discutere animatamente fra loro, sino ad arrivare addirittura alle mani. Un comportamento del tutto inappropriato che, oltre a mettere a serio rischio la vita dei passeggeri, ha portato discredito alla compagnia.

A riportare l'increscioso episodio è stato il giornale La Tribune, che spiega come a causa del litigio un assistente di volo si sia visto costretto a trascorrere il resto del viaggio in cabina per sorvegliare i due aviatori.

I fatti si sono veificati alcuni giorni fa a bordo in un aereo Air France (Airbus A320) che stava seguendo la tratta Ginevra-Parigi. Poco dopo il decollo fra i piloti sarebbe scoppiato un acceso alterco, dovuto al fatto che uno dei due non aveva voluto eseguire gli ordini dell'altro. In breve la situazione è degenarata, tanto da arrivare agli schiaffi. In preda alla furia, i due si sarebbero anche afferrati per il bavero delle divise, e uno, in particolare, avrebbe addirittura cercato di gettare la propria valigetta addosso all'altro.

Scene vergognose, oltre che pericolose. Fortutamente il personale di volo è intervenuto per placare gli animi e riportare i piloti all'ordine. Il clima in cabina di pilotaggio, però, è rimasto molto teso, e un membro dell'equipaggio è rimasto con gli aviatori per sorvegliarli.

Chiaramente, dopo un simile episodio, entrambi i piloti sono stati sospesi. Air France ha duramente condannato l'accaduto, parlando di " comportamento del tutto inappropriato ". " L'incidente si è concluso rapidamente senza intaccare né la condotta né la sicurezza del volo che è proseguito normalmente ", ha poi informato un portavoce della compagnia aerea francese, precisando che i piloti, oltre ad essere sospesi, si trovano anche sotto indagine.