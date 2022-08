Si fa vestire dalla moglie poi fa cadere gli occhiali: Biden di nuovo nella bufera

Mentre il mondo è minacciato da guerre, carestie e tensioni atomiche tra super potenze, il presidente degli Stati Uniti ha dovuto affrontare una lotta impari: quella con la propria giacca. Nelle scorse ore Joe Biden si è reso protagonista di un imbarazzante fuori programma avvenuto al suo arrivo in Kentucky. Appena sceso dalle scalette dell'elicottero presidenziale Marine One, il 79enne capo della Casa Bianca ha faticato a indossare la propria giacca, vedendosi costretto a chiedere aiuto alla moglie Jill per infilare correttamente una manica. Il video della "svista" ha immediatamente fatto il giro della rete, riaccendendo le polemiche sulla lucidità fisica e mentale del presidente.

Il filmato, ormai virale, mostra l'esatto momento in cui Biden cerca di mettersi la giacca senza però riuscire a farlo. Dopo alcuni goffi tentativi, il presidente guarda la moglie e quest'ultima interviene per aiutarlo. Ma l'impacciata sequenza non finisce così. Proprio mentre termina di lottare con l'indumento, il capo della Casa Bianca perde i propri occhiali da sole, che - scivolando dalla mascherina anti-Covid da lui indossata - cadono a terra. Il presidente, con un fulmineo scatto, tenta di afferrarli al volo, ma non ce la fa. A quel punto, non gli resta che chinarsi per raccoglierli.

Biden can't get his jacket on. Can't keep his sunglasses on either.pic.twitter.com/LGA90kY6Ua — Daily Wire (@realDailyWire) August 8, 2022

Il video ha suscitato una valanga di commenti in rete. Alcuni sui social hanno assolto il presidente Usa, senza trovare nulla di strano in quel filmato; molti altri utenti, diversamente, hanno fatto notare che dall'inizio del suo mandato Biden non manca di compiere sviste e gaffe. " Joe Biden non riesce nemmeno a mettersi la sua giacca. Questo è solo triste. E diventa sempre più triste ", ha commentato il conduttore radiofonico Clay Travis, vicino ai repubblicani. Nelle stesse ore, peraltro, sempre sui social circolava il video di un'altra gaffe presidenziale: nel filmato, Biden stringeva la mano al senatore Chuck Schumer e subito dopo tentava di farlo nuovamente, come se si fosse dimenticato del gesto compito pochi istanti prima.

Joe Biden shakes hands with Chuck Schumer and then immediately forgets he did it and tries again. pic.twitter.com/QN0Mv4TeKk — Clay Travis (@ClayTravis) August 9, 2022