"Non vaccinatevi. Diventate gay". Le parole choc del rabbino

In Israele, un rabbino ultraortodosso con un vasto seguito sui social ha espresso una forte critica al vaccino, sostenendo che il siero anti Covid renderebbe le persone “ omosessuali ”. Tale teoria complottista è stata promossa dal rabbino Daniel Asor nel corso del suo ultimo sermone trasmesso on-line, rivolto alle sue decine di migliaia di ascoltatori. L’accusa di Asor per cui l’antidoto genererebbe nelle persone pulsioni omosessuali è stata lanciata da lui mentre lo Stato ebraico prosegue la sua campagna di immunizzazione di massa, con due milioni di cittadini che hanno già ricevuto la prima dose di siero Pfizer e 250 mila di questi che hanno appena preso anche la seconda, che è ritenuta quella determinante per un’effettiva protezione contro il morbo. Finora, il coronavirus ha causato nel Paese mediorientale 558,249 contagi e 4,044 vittime. Il maggiore tasso di infezione nel territorio nazionale si riscontrerebbe proprio tra le comunità ebraiche ultraortodosse, di cui è portavoce Asor, meno inclini a rispettare i divieti e le precauzioni anti-contagio.

A detta del rabbino citato, lo stesso Covid e la campagna di vaccinazione farebbero entrambi parte della strategia di un “ malvagio governo globale ”, intenzionato a imporre un “ nuovo ordine mondiale ”. Per il religioso, tale super-governo sarebbe formato principalmente dalla massoneria, dagli Illuminati e da Bill Gates, e avrebbe scatenato il virus allo scopo di “ decimare la popolazione mondiale ”. Grazie ai vaccini, ha proseguito Asor, tali forze del male punterebbero invece a rendere omosessuali gli individui sopravvissuti all’epidemia. Egli ha motivato il presunto legame tra i sieri e le pulsioni omosessuali affermando che tutti gli antidoti, essendo preparati utilizzando “ substrati embrionali ”, possono sviluppare nei singoli “ tendenze devianti ”, tra cui, a suo giudizio, rientrerebbe anche l’attrazione verso persone dello stesso sesso. L’attuazione del piano vaccinale di massa starebbe avvenendo sotto la supervisione di un “ esercito segreto e brutale ”, costituito grazie alla collaborazione tra gli Stati Uniti e Israele.

Asor ha così esortato gli ultra-ortodossi e il suo pubblico online a non farsi iniettare l’antidoto, biasimando contestualmente i vertici rabbinici ufficiali che, al contrario di lui, hanno finora incoraggiato gli ebrei di tutto il mondo a farsi immunizzare e a rispettare le restrizioni anti-contagio. Il predicatore incriminato ha allora accusato le autorità religiose israelitiche, dichiaratesi appunto pro-vaccino, di essersi lasciate ingannare da “ organizzazioni criminali ” quali l’Oms e il consorzio farmaceutico Pfizer-BioNTech, che sta producendo attualmente uno dei principali sieri anti-Covid. L’Organizzazione mondiale della Sanità e il medesimo consorzio tedesco-americano avrebbero infatti ingannato i vertici rabbinici presentando al mondo intero “ dati falsi ” riguardo all’efficacia e alla sicurezza dell’antidoto.