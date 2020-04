Nuova tragedia per i Kennedy: scomparsi la nipote di Bob e il figlio della donna

La “ maledizione dei Kennedy ” sembra si sia di recente arricchita di un nuovo tragico capitolo: la scomparsa della pronipote di Jkf e del figlioletto di quest’ultima. La quarantenne Maeve Kennedy Townsend McKean, nipote di Bob in quanto nata dalla figlia di lui Kathleen Kennedy Townsend, e il figlio Gideon, di otto anni, sono infatti scomparsi giovedì sera durante un’escursione in canoa. La loro misteriosa sorte rischia purtroppo di rafforzare la “ leggenda nera dei Kennedy ”, che ha finora travolto le vite di undici esponenti della storica e influente dinastia americana.

Maeve, membro dell’organismo direttivo della Georgetown University, e il suo bambino, ricostruisce l’Agi, si trovavano in questi giorni in visita alla baia di Chesapeake, nello stato Usa del Maryland. I due avrebbero quindi deciso ieri pomeriggio di avventurarsi in canoa nelle acque lì intorno.

Purtroppo, dopo che la donna e il figlio si sono allontanati dalla spiaggia locale a bordo del loro mezzo per compiere l’escursione, le autorità hanno perso le tracce dei due turisti.

Le guardie e gli agenti forestali che sorvegliano la riserva naturale di Chesapeake, fa sapere l’agenzia romana, continuano a cercare Maeve e Gideon e, per il momento, avrebbero individuato la canoa su cui viaggiavano i due membri della famiglia Kennedy.

Secondo l’organo di informazione, le squadre di soccorso, intervenute con navi ed elicotteri, avrebbero rinvenuto proprio oggi tale imbarcazione su un fondale, a qualche chilometro di distanza dal punto in cui la quarantenne e il figlioletto sono stati avvistati l’ultima volta durante la loro tragica escursione in mare.

A confermare la scomparsa della nipote di Bob e del ragazzino è stato l’avvocato David McKean, marito e padre dei due scomparsi. Egli, citato dall’Agi, ha contestualmente chiesto all’opinione pubblica il massimo rispetto per la privacy e per il dolore dei familiari di Maeve e Gideon.