Nuova Zelanda si blinda Scatta nuovo lockdown: il contagio dai surgelati?

La Nuova Zelanda torna a fare i conti con il coronavirus dopo aver trascorso 102 giorni senza registrare alcun contagio sul territorio nazionale. Il "modello neozelandese", basato sulla chiusura fulminea delle frontiere a tutti i non residenti, su un lockdown generale di un mese, quarantene lungo i confini, tracciabilità dei contatti, tamponi a tappeto e su una comunicazione diretta e lineare, era stato esaltato a più riprese per la sua funzionalità. Oggi anche questo modello si riscopre inerme, di fronte a quattro positività misteriose.

Il premier neozelandese Jacinda Ardern ha subito reintrodotto pesanti restrizioni alla libertà di movimento ad Auckland e limitazioni agli spostamenti in tutto il resto del Paese. " Abbiamo registrato i nostri primi casi di Covid-19 al di fuori delle strutture di isolamento. Avevamo lavorato duramente per prevenire questo scenario ma lo avevamo anche pianificato e ci eravamo preparati per affrontarlo ", ha spiegato.

Un mistero da risolvere

Le autorità sanitarie sono al lavoro per scoprire come e quando sono stati contagiati i quattro pazienti, tra l'altro appartenenti al medesimo nucleo familiare. L'enigma si preannuncia complesso, visto che ad Auckland non ci sono stati casi per oltre tre mesi e che la famiglia non ha effettuato recentemente viaggi oltreoceano.

La pista più calda porta dritta a un presunto carico di surgelati. L'ipotesi, al vaglio degli esperti, è che il virus possa essere entrato in Nuova Zelanda via aereo, depositandosi sulle superfici dei prodotti importati. I riflettori sono adesso tutti puntati sul negozio di surgelati in cui lavora uno dei membri della famiglia colpita dal virus. In queste ore sono in corso i test per fare chiarezza su quanto accaduto.

Anche perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità continua a ripetere che non ci sono casi confermati di trasmissione di Covid mediante cibo o imballaggio dello stesso. L'Oms ha tuttavia più volte sottolineato che, stando ad alcuni studi, il virus sarebbe in grado di sopravvivere fino a un massimo di 72 ore sopra la plastica.

Il precedente cinese

Tornando alla famiglia contagiata, il negozio in cui lavora uno dei pazienti fa parte della catena Americold, società di stoccaggio e trasporto a temperatura controllata con sede in Georgia, negli Stati Uniti. L'uomo risultato positivo, un 50enne, è stato mandato in malattia per nove giorni, mentre i colleghi sono stati sottoposti al tampone.

In attesa di fare chiarezza sul mistero neozelandese, è utile rievocare un precedente che potrebbe aiutarci a risolvere il puzzle. Qualche mese fa la Cina aveva affermato di aver rintracciato il coronavirus su un tagliere usato per preparare il salmone all'interno del mercato di Xinfadi, a Pechino.

Da qui gli scienziati cinesi hanno dedotto che il virus potesse aver scavalcato la Grande Muraglia nascondendosi sulle confezioni di frutti di mare e pesci congelati. Ora che anche in Nuova Zelanda è accaduto un episodio simile, la comunità scientifica è tornata a farsi delle domande.

Lockdown di livello 3

In ogni caso, pare che negli ultimi giorni il nucleo familiare neozelandese abbia incrociato più di 200 persone. Il governo è quindi pronto a svolgere decine di migliaia di test per stroncare sul nascere la diffusione del Sars-CoV-2 prima che sia troppo tardi.

Nel frattempo ad Auckland è scattato il lockdown a livello tre. Ciò significa che si può uscire solo per motivi indispensabili e che sono state chiuse tutte le attività commerciali non essenziali, inclusi ristoranti e bar, almeno fino a venerdì. Nel resto del Paese valgono restrizioni di secondo livello.