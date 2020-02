Nuove linee guida cinesi: "Virus trasmesso ​via aerosol dalle goccioline"

La modalità di contagio "via aereosol" del nuovo coronavirus è stata inserita nelle nuove linee guida cinesi, sull'epidemia Covid-19.

Nell'ultima versione del Piano per la diagnosi e il trattamento del nuovo coronavirus, diffuso dalla National health commission e dalla National administration of traditional chinese medicine, viene indicata la possibilità che il virus venga trasmesso via aerosol. Il Piano è giunto, nel giro di due mesi, già alla sesta edizione e, in quest'ultima versione del testo, viene indicato che " il virus può essere trasmesso quando una persona è stata esposta ad alte concentrazioni di aerosol in un ambiente relativamente chiuso per un periodo lungo" . E viene spiegato che " le goccioline respiratorie e la trasmissione per contatto stretto sono le principali vie" , attraverso cui viaggia la malattia.

Non solo. Nella sesta edizione del Piano, infatti, si suggerisce anche la quarantena di 14 giorni anche per le persone guarite dall'infezione: " I pazienti guariti rimangano a casa ed evitino contatti con altre persone per 14 giorni, così da ridurre il rischio di infezione da altri agenti patogeni ", si legge. Le persone guarite dal virus " devono recarsi in ospedale per controlli nella seconda e nella quarta settimana dopo essere stati dimessi ". Inoltre, si sottolinea che " i pazienti con infezione Covid-19 in condizioni gravi possono anche soffrire di insufficienza multiorgano" .