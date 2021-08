"Il suo progetto è spazzatura". Meghan Markel fa flop

Non c'è pace per Meghan Markle. Gli attacchi del padre e della sorellastra, le tensioni con la famiglia reale e le disastrose interviste rilasciate negli Stati Uniti non stanno riabilitando la sua immagine già duramente colpita dopo l'addio alla Royal Family. A farla finire di nuovo al centro delle critiche è stata l'ultima iniziata lanciata dalla duchessa di Sussex in occasione del suo 40esimo compleanno. Un progetto per sostenere le donne rimaste senza lavoro per colpa della pandemia, che però si sta rivelando un vero flop.

Il pubblico non sembra aver gradito l'iniziativa di Meghan Markle, snobbando il lancio avvenuto nel giorno del suo compleanno. " Unisciti a me nel donare il tuo tempo dedica 40 minuti di tutoraggio o servizio a una causa a cui tieni ", ha incitato i suoi fan sui social network la duchessa di Sussex. Ma secondo quanto riportato dal The Sun, il post è stato ricondiviso solo 217 volte. Un vero smacco per l'attrice di "Suits" che, nel progetto, ha coinvolto personaggi noti come Adele, Stella McCartney e la moglie del premier canadese, Sophie Gregoire Trudeau.

A decretare l'insuccesso del progetto tutto al femminile non è stato però solo il pubblico. I critici non hanno risparmiato Meghan Markle dai giudizi negativi, commentando lo scarso riscontro di pubblico. Tra i più duri c'è il biografo reale Duncan Larcombe che, intervistato da The Royal Beat di True Royalty Tv, ha spiegato il flop del progetto: " Le giovani mamme non vogliono vedere le sue lezioni su come tornare a lavorare mentre lei è dentro la sua villa da 11 milioni di dollari a Los Angeles. Questa iniziativa non ha senso, è solo spazzatura. Lei dovrebbe passare il suo tempo cercando di costruire ponti con le stesse persone che lei e Harry hanno tradito ".