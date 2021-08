Harry e Meghan non erano al party di Obama: ecco perché

I tabloid hanno sempre sottolineato l’amicizia tra i Sussex e gli Obama. Una vera e propria alleanza che avrebbe dovuto spianare alla duchessa di Sussex la strada verso la Casa Bianca. Un appoggio fondamentale per Harry e Meghan dopo la Megxit. Eppure qualcosa si sarebbe rotto tra le due coppie. Incomprensioni che sarebbero la vera causa dell’assenza di Harry e Meghan al party per il 60esimo compleanno di Barack Obama.

Amicizia in bilico?

Il principe Harry e Barack Obama si sono incontrati per la prima volta nel 2015 a Washington, nella Stanza Ovale della Casa Bianca e da allora, nonostante la differenza d’età, tra i due è nato un legame solido, caratterizzato da ideali e interessi comuni, che si è ampliato e rafforzato con la presenza di Michelle Obama e di Meghan Markle. Negli ultimi giorni, però, sarebbe accaduto qualcosa di molto strano, che ha convinto la giornalista Camilla Tominey del Telegraph a indagare. Tutto parte da una domanda molto semplice: se è vero che Harry e Meghan sono amici preziosi e confidenti di Barack e Michelle, per quale motivo erano assenti dal party per i 60 anni dell’ex presidente, che ha avuto luogo a Martha’s Vineyard lo scorso sabato 7 agosto?

La causa sarebbe da ricercare nelle dichiarazioni dei Sussex alla stampa, in particolare nell’intervista del marzo 2021 rilasciata a Oprah Winfrey. Gli Obama non avrebbero gradito le affermazioni di Harry e Meghan sulla royal family, forse giudicandole troppo dirette e colme di eccessivo astio. La Tominey ha spiegato: “Certi valori in casa Obama non si toccano. È probabile, quindi, che a una coppia che ha sempre messo la famiglia al vertice certi attacchi alla royal family, oltretutto amplificati dagli schermi della televisione, non siano piaciuti”. Secondo l’ex coppia presidenziale, insomma, Harry e Meghan avrebbero superato ogni limite. Un insider ha rivelato al Telegraph: “Barack e Michelle certo non avrebbero piacere se le loro figlie parlassero alla stampa”.

C’è anche un’altra questione da non sottovalutare: gli Obama non hanno alcun interesse a schierarsi pubblicamente con Harry e Meghan, inimicandosi i Windsor. Al contrario, il loro obiettivo dovrebbe essere la diplomazia. In questo senso andrebbe letta la dichiarazione rilasciata, lo scorso 16 marzo, da Michelle Obama a commento dell’intervista dei Sussex con Oprah: “Quando penso a ciò che stanno passando, penso all'importanza della famiglia prego che ci sia il perdono, la chiarezza, l'amore. La mia speranza è che a un certo punto tutto si risolva, perché non c’è niente di più importante della famiglia." Parole imparziali, molto equilibrate, tipiche di chi vuole mantenere un certo distacco, ponendosi in posizione equidistante dai due contendenti, cioè la royal family e i Sussex.

Non sappiamo se ci siano stati dei chiarimenti tra i Sussex e gli Obama, se si siano incontrati di persona per parlarne, se Michelle e Barack abbiano dato dei consigli ai duchi per quel che riguarda l’eventualità di interviste future sulla loro vita privata. Per il momento abbiamo solo un fatto, cioè l’assenza dei Sussex al party di compleanno di Obama e molte congetture tutte da dimostrare.

Harry e Meghan esclusi dalla festa?

Non sappiamo se i duchi di Sussex abbiano declinato l’invito alla festa degli Obama, oppure se non lo abbiano ricevuto affatto. Meghan Markle e Barack Obama compiono gli anni lo stesso giorno, il 4 agosto, ma la duchessa avrebbe trascorso questo momento speciale in famiglia, senza particolari festeggiamenti, mentre l’ex presidente ha pianificato il suo party il sabato successivo. Dunque pare proprio che sia da escludere la possibilità di una sovrapposizione tra due eventi che avrebbe reso necessaria una scelta da parte di Harry e Meghan (eventualità che, anche in altre circostanze, sarebbe stato facile evitare comunque).