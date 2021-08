Harry fa il pagliaccio alla festa di Meghan: le immagini choc

Meghan Markle ha appena compiuto 40 anni e, per festeggiare, ha pubblicato un video con l’intento di promuovere una nuova iniziativa umanitaria. Fin qui nulla di strano. Il comportamento tenuto dal duca nel video, però, ha lasciato perplessi molti, al punto che i tabloid si sono chiesti se Harry non sia diventato una figura patetica, addirittura un pagliaccio nelle mani della moglie.

La royal family ridicolizzata da Meghan?

Lo scorso 4 agosto Meghan Markle ha festeggiato 40 anni. Non sappiamo se vi sia stato o meno il party con 65 invitati tanto sbandierato dai giornali, ma categoricamente negato da Page Six. La duchessa di Sussex ha comunque voluto celebrare questo suo traguardo con un video postato sul sito della fondazione Archewell. Nel filmato Meghan fa una videochiamata all’attrice Melissa McCarthy per promuovere un nuovo progetto benefico, “40X40”. Si tratta di un aiuto concreto alle donne disoccupate in tempo di pandemia.

L’ex attrice ha dichiarato: “In occasione del mio 40esimo giro intorno al Sole, mi sono chiesta: ‘Cosa succederebbe se tutti dedicassimo 40 minuti ad aiutare qualcun altro o a fare da mentore a una persona che ha bisogno? E poi cosa succederebbe se chiedessimo ai nostri amici di fare lo stesso?’”. Meghan Markle ha coinvolto 40 suoi amici, tra sportivi e artisti, affinché dedicassero 40 minuti del loro tempo alle donne in difficoltà economica. Lodevole iniziativa, fin troppo patinata. La duchessa, poi, è apparsa esageratamente perfetta e rilassata. Come se volesse ostentare di essere una persona forte e realizzata, che non teme nulla, tantomeno i Windsor.

Infatti Meghan non solo non ha ringraziato pubblicamente la royal family per gli auguri ricevuti sui social, ma avrebbe preso in giro il casato e un’abitudine molto amata dagli inglesi: il tè delle cinque. Melissa McCarthy, infatti, si è presentata di fronte allo schermo vestita da lady inglese pronta a sorseggiare proprio una tazza di tè. Un tentativo di ridicolizzare la Firm? Può darsi, ma in questo modo Meghan si è burlata anche dei cittadini britannici e delle loro tradizioni, togliendo anche credibilità al suo progetto per le donne disoccupate.

Harry, giullare alla corte di Meghan

Meghan splendeva nel suo outfit casual con canottiera bianca, cardigan, pantaloni di lino e scarpe di camoscio abbinate. Agli esperti del Daily Mail non sono sfuggite le due collane che la duchessa indossava, ognuna impreziosita dal segno zodiacale dei figli. Due gioielli da 1500 euro ciascuno che hanno fatto storcere il naso a quanti hanno visto nel video di Meghan solo una sorta di lussuosa autopromozione. Le polemiche, però, non si sono fermate alle collane. Sulla sedia accanto alla moglie di Harry c’è una coperta Avalon di Hermes da 1230 euro. Altra ostentazione sgradita a gran parte del pubblico. C’è pure un ulteriore dettaglio che ammicca al gossip e sembra studiato ad arte. Sulla scrivania la duchessa ha disposto tre foto. Da una sembrerebbe di intravedere Lilibet Diana, ma i volti negli scatti si distinguono molto poco.

Secondo gli esperti e i tabloid, però, il punto più basso del video lo tocca il principe Harry, che non si trova accanto alla moglie, bensì fuori dalla finestra, impegnato a far roteare tre palline come fosse un giocoliere provetto. Un’apparizione da pochi secondi che lascia attoniti. Divertente? Mica tanto. Cosa abbiamo visto? Cosa ha voluto dimostrare con il suo atteggiamento? In effetti la comparsata del duca di Sussex è piuttosto deprimente. Forse l’obiettivo (mancato) era la comicità, invece l’impressione è che Harry sia stato ridimensionato, svuotato da Meghan, ridotto a ungiullare di corte che deva fare qualunque cosa pur di divertire il suo signore (in questo caso la sua signora). Quella manciata di secondi a giocare con le palline andrebbero sottotitolati con un quesito scritto a caratteri cubitali: “Perché?”.

La débâcle di Meghan

Nonostante tutto Meghan Markle non avrebbe questo grande seguito di ammiratori. Prova ne sarebbe la clamorosa disfatta di una parte della sua iniziativa. La duchessa di Sussex, infatti, ha chiesto ai fan di pubblicare su Instagram una poesia dedicata a “40X40”, un modo per espandere il progetto e farlo conoscere meglio. Purtroppo per lei solo duecento persone hanno raccolto la sfida, componendo delle creazioni in rime. Tutti gli altri sono rimasti in un assordante silenzio. Qualcosa è andato storto. Il video, forse, non è stato convincente.